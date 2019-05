Pilar Nogales: «Mérida pasó de ser un pueblo a ser ciudad con un gobierno del PP» El Teatro Romano fue lo primero que conoció de Mérida un día que vino en una excursión con 13 años. Otra razón es que cree que este monumento es el centro de la proyección de esta ciudad. / BRÍGIDO Pilar Nogales Perogil Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Mérida Dice que los emeritenses tendrán que decidir el 26 de mayo si quieren cambiar Mérida o, por el contrario, mantener lo que hay ahora M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Jueves, 16 mayo 2019, 08:12

Dice que sale a ganar y que el PP ofrece un proyecto nuevo que es positivo para Mérida. Pilar Nogales, la candidata del PP a la alcaldía de Mérida, confiesa que desde siempre ha tenido vocación de servicio público y que eso es lo que le ha hecho dar el paso para querer gobernar Mérida y darle el impulso que la ciudad necesita.

-Mérida castigó al PP hace cuatro años en las elecciones municipales. Ahora lo ha vuelto a hacer en las elecciones generales. ¿Cree que con usted empieza el perdón?

-Creo que los resultados electorales del 28 de abril no son extrapolables al ámbito local ni al regional. Yo presento un proyecto nuevo con el que quiero ilusionar a los emeritenses porque creo que es un proyecto que tiene una visión clara de ciudad. Los emeritenses tendrán que decidir si quieren cambiar Mérida o quieren mantener lo que hay. Yo estoy convencida de que mi proyecto es bueno para la ciudad y es una apuesta que tendrán que decidir en las urnas el 26 de mayo.

-Pregona en las redes sociales una Mérida más limpia. Pero su partido también defiende que se paguen menos impuestos ¿Se puede conseguir una Mérida más limpia sin subir los impuestos a los ciudadanos?

-Las denuncias que nosotros hacemos en las redes sociales durante las últimas semanas de la situación en la que se encuentra Mérida nos las han trasladado los vecinos. No es algo que hayamos dicho gratuitamente. Es un clamor popular que Mérida no está limpia. Y creo que es compatible bajar los impuestos con tener una ciudad limpia. Lo que hay que ser es eficiente en la gestión de recursos que tenemos. Hay un contrato y nosotros tenemos que exigir que se cumpla ese contrato. Y si es necesario ampliar ese contrato. Pero yo creo que sí es compatible una cosa con otra. Además, Mérida también necesita esa bajada de impuestos.

-¿Qué piensa de la zona azul? El PP siempre la ha defendido... Si llega a la Alcaldía, ¿la va a mantener?

-Ahora mismo no nos hemos planteado eliminar la zona azul. Hay una concesión administrativa a una empresa que, si no recuerdo mal, es para 25 años, y resolver ese contrato le costaría mucho dinero a Mérida. Ahora mismo no entra en nuestros planes. Yo creo además que se ha asumido ya por la población la reducción que hizo Osuna a principios de legislatura en la zona cercana al hospital. Y nosotros no nos planteamos ahora mismo eliminarla.

-¿Qué le diría al votante del PP que no votó a Pedro Acedo hace cuatro años para que confiara ahora en usted y votara al PP?

-Nosotros tenemos un nuevo proyecto. Un proyecto que traslada los valores y la forma de gestionar y de hacer del PP y que siempre ha resultado muy beneficiosa para los ciudadanos. Lo que queremos es que el votante del PP confíe en nosotros. Y queremos que ese votante sepa que seguimos siendo el PP, con nuestros valores y nuestra forma de gestionar. Y con un proyecto que es muy positivo para Mérida.

-Al anterior gobierno municipal del PP se le acusó en alguna ocasión por otros partidos de falta de transparencia. ¿Contempla alguna medida para la igualdad de oportunidades para el ciudadano y de que todo lo que se hace en el Ayuntamiento se sepa?

-Hoy por hoy esa transparencia está garantizada por ley y nosotros no podemos obviarla. En nuestro programa electoral hablamos de trasladar a los ciudadanos unos nuevos canales de comunicación para que nos puedan trasladar, no solo sus quejas y problemas, también sus sugerencias.

-¿Cuál sería su primera medida como alcaldesa?

-Lo primero sería agradecer a los ciudadanos esa confianza que han depositado en mí.

-¿Seguiría siendo fiesta en Mérida el Martes de Carnaval si llegara a gobernar la ciudad? Acedo anunció en más de una ocasión que lo primero que haría sería quitar esa fiesta...

-Creo que el debate está en la calle. Yo apuesto para que los Carnavales se sigan potenciando. Creo que es un colectivo importante de la ciudad el que ha apostado por los Carnavales y además la han hecho una fiesta muy popular y conocida. Pero creo que tampoco se puede dejar de lado la Feria de Mérida. Hay muchos vecinos que la están reclamando.

-¿Cómo encajaría unos malos resultados electorales?

-Pues si hay unos malos resultados electorales yo lo encajaría como muchísima deportividad y democracia. Yo les digo siempre a mis hijos que la suerte que tenemos es vivir en democracia. Y en una democracia son los ciudadanos los que deciden los que quieren que les gobierne y los que son la oposición. Si tengo que representar a los ciudadanos en la oposición, pues lo haré dignamente durante el tiempo que me corresponda. Pero salgo a ganar y salgo con muchas ganas de que esos resultados sean buenos.

-¿Cuáles son las propuestas estrellas del PP para Mérida?

-Vamos a hacer una apuesta decidida por una gran revolución fiscal. Esto conlleva una bajada del IBI rústico y urbano. También daremos bonificaciones para el impuesto de rodaje de los vehículos respetuosos con el medioambiente como los híbridos o eléctricos. Otra medida importante es que vamos a impulsar ante la Unesco la declaración del Teatro Clásico como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Entendemos que puede ser un plus a la proyección que tiene en la actualidad. Y también creo que podemos darle vida a Mérida durante todo el año. Creemos que el Teatro tiene que ser vivo durante los 365 días del año en nuestra ciudad. Potenciar la escuela municipal de teatro y hacerle su sede cuando ya tengamos el Teatro Cine María Luisa terminado. Y buscarlo y utilizarlo como un nicho de negocio en la ciudad. La tercera medida es una apuesta decidida por las barriadas. Denunciamos una dejación de mantenimiento de las barriadas. Yo me he recorrido los barrios y todas las asociaciones de vecinos han sido uniformes en ese discurso. Creo que Mérida necesita un plan de choque integral de recuperación de las barriadas y esa es una ce las cuestiones que vamos a abordar en el presupuesto de los cuatros años de legislatura para hacer un mantenimiento anual y no solo de los minutos de descanso o de los meses de descuento.

-¿Qué le diría a los ciudadanos y por qué tienen que votar al PP?

-Pues tienen que votar al PP porque la mayor transformación que tuvo Mérida para pasar de ser un pueblo a ser una ciudad se consiguió con un gobierno del PP. Porque el Estatuto de Capitalidad se consiguió con un gobierno del PP y no se ha desarrollado en estos últimos cuatro años. Y porque venimos con un proyecto nuevo, ilusionante y 100% Mérida.

Perfil Personal Pilar Nogales Perogil. 47 años. Vive en Mérida desde hace 17 años y nació en Fregenal de la Sierra (Badajoz). Casada y con dos hijos varones de 11 y 14 años. Profesional Es funcionaria en Mérida desde 2003 en la Consejería de Economía. Política Comenzó como asesora jurídica en el PP de Fregenal de la Sierra, en 1997. Se incorporó a la candidatura local en ese lugar para las elecciones de 1999. Desarrolló su labor en el gobierno municipal como concejala en la legislatura 1999/2003. Aunque no la completó. Estuvo hasta 2002. Después de un parón, en 2012 fue nombrada subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz, desempeñando el cargo durante 6 años y cuatro meses.

Resultados El PP consiguió 8 443 votos en las elecciones de 2015.