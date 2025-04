Menos es más

Cuando desde esta casa, HOY, me pidieron que escribiera unas líneas sobre las próximas elecciones, ¡qué pereza!, y dije sí, no sabía que me resultaría ... tan trabajoso.

La mala educación de algunos políticos, sus broncas y chaqueteos, sus idas y venidas, consiguen que me desconecte casi siempre de cualquier tema relacionado, y sienta que no me representan.

Las tertulias de radio y televisión echan humo estos días, será difícil para los analistas priorizar un tema con tantos frentes abiertos, se solapan, se amontonan; cuando la última salida de tono parecía insuperable, ¡zas!, llega otra y la deja atrás.

Qué forma de generar noticias al margen de la política la de la clase política, que si tú no entras, que si no estás invitado, yo sí, tú no, aquel tampoco...

Menos egos y más soluciones comunes.

La bronca política me recuerda una anécdota de mi infancia, cuando usaba continuamente un verbo que no he vuelto a necesitar, y en aquella etapa lo empleaba a todas horas. Ajuntar. 'Ya no te ajunto'. '¿Me ajuntas?' 'Fulanita ya no ajunta a Menganito'. Algo similar sucede con nuestros políticos, no se ajuntan entre ellos; nuestro Parlamento parece el patio de un colegio conflictivo, muchachos embroncados, patadas en las espinillas, insultos, zancadillas y escupitajos, y no la más alta representación del pueblo español.

Menos jugarretas y más jugadas eficaces.

Respecto a qué espero de estas elecciones, o de las que están por venir, aunque sea un imposible y nunca se cumpla, lo que espero es tan simple que ni se plantea, y sería tan sencillo como poner al frente al que más sabe y más experiencia tiene.

Y no lo digo yo, antes ya lo dijo alguien, en las páginas de otro diario, gran columnista, filólogo y escritor, más conectado con la política que quien esto escribe, Félix de Azúa: 'Un gobierno de técnicos con mucha experiencia y ninguna ideología'.

Me resulta indiferente a quién vote el médico de urgencias, el fontanero o el jardinero, mientras alivien el dolor, reparen el grifo y desbrocen la Ribera del Marco.