María Guardiola visita una plaza difícil

Probablemente, María Guardiola no se iría de vacaciones con Fernando Pizarro. Ni él con ella. Y sin embargo, este domingo los dos posaron sonrientes, charlaron, ... pasearon juntos y hasta compartieron coche. Y lo que haga falta, que estamos en campaña. Tampoco Marcelo Rebelo de Sousa y António Costa, presidente de la República de Portugal y primer ministro del país, respectivamente, se tomarían una cerveza en una terraza y sin embargo, el otro día en la entrega del premio Carlos V pasearon por los jardines del monasterio de Yuste como si no pasara nada entre ellos, que lo cortés no quita lo valiente.

En su tercer día de campaña, la líder del PP extremeño visitó Plasencia, que aunque nadie en el partido lo diga en público, es para ella una plaza difícil. Porque es el territorio de Pizarro, el hombre que aspiró al puesto que ocupa ella, y que acabó echándose a un lado en esa ilusión cuando comprobó que el aparato de la formación no le respaldaba y la prefería a ella.

«Hace una semana estuvimos aquí en Plasencia apoyando al alcalde, porque en menos de un mes se producía el segundo derrumbe en el instituto Gabriel y Galán», empezó la candidata su intervención ante la prensa de este domingo por la mañana. Después mencionó «el esfuerzo que hemos hecho para incluir el tramo Plasencia-Salamanca en la red básica ampliada». Se refería al tren Ruta de la Plata, que no circula de Plasencia hacia arriba desde la Nochevieja de 1983, o sea, va para 40 años.

Y con esos dos asuntos acabó el discurso en clave local de Guardiola, que acto seguido pasó a la página autonómica y anunció un Plan Regional de Natalidad, porque «cómo van a tener hijos las familias si no pueden conciliar, y cómo se va a frenar la despoblación si no se tienen hijos». También adelantó que si gana, pondrá en marcha «una tarifa plana superreducida de 24 meses para las mujeres que se reincorporen a la actividad laboral tras su maternidad».

Algo menos de 48 horas antes, el viernes, el día de inicio de esta campaña, la aspirante a suceder a Vara estuvo en Cáceres, su ciudad, acompañando a Rafa Mateos, el candidato a la alcaldía de la capital provincial. Así empezó sus declaraciones a la prensa esa tarde: «La legislatura que termina, la legislatura de Vara en mayoría absoluta, se puede resumir de una forma muy sencilla: En Cáceres no ha hecho absolutamente nada». Y concretó: «el hospital universitario es medio hospital porque falta la segunda fase», «el centro de salud Plaza de Argel se está cayendo a cachos» y «el antiguo hospital Virgen de la Montaña no saben qué hacer con él». Dijo también: «por no tener, no tenemos ni la autovía Cáceres-Badajoz prometida por Vara y el exministro Pepe Blanco en 2012». Y añadió: «ni tenemos aeródromo, Cáceres es la única capital española sin conexión aérea». Más: «Cáceres –resumió– está muy cansada de promesas y de cero realidades».

La comparativa

Tiene toda la lógica que alguien de Cáceres, que trabaja como concejala del ayuntamiento de Cáceres, conozca Cáceres. Y es muy sensato que diga de Cáceres lo que un votante del PP de Cáceres espera oírle. Y ahora, vayamos 80 kilómetros hacia el norte.

Plasencia es una plaza difícil para Guardiola porque muchos de los votantes del PP en la ciudad no la ven con los mejores ojos. Late en ellos un sentimiento de agravio y de oportunidad perdida, la de tener a un placentino optando a mandar en Mérida, un asunto en absoluto baladí si se incluye la ecuación el extendido sentimiento de abandono y discriminación que sienten cada vez más placentinos. Salvando las distancias, que son gigantescas, esto se parece a lo de Cataluña: se estará o no de acuerdo con lo que muchos allí sienten respecto al resto de España, incluso podrá parecer un argumento estúpido y falso, pero el hecho es que existe, es una realidad social y es mejor considerarla que desdeñarla. En Plasencia hay quien define a la ciudad como «la Extremadura de Extremadura».

Ampliar Los dirigentes populares, en el centro de la foto, con los premiados en el cross popular celebrado este domingo en Valcorchero. Andy Solé

Es también una realidad, guste más o menos en los despachos del PP, que entre sus votantes placentinos, a Guardiola la juzgan como la mujer que está donde debería estar Pizarro, que además no es cualquiera en el partido. Es su único alcalde en una de las cuatro ciudades más pobladas. Y el único entre los municipios más importantes de la comunidad que ha firmado tres mayorías absolutas seguidas, y aspira a una cuarta.

Su derrota frente a Guardiola en la carrera por suceder a José Antonio Monago le ha alejado del aparato del partido, pero su tirón entre las bases el PP va más allá de Plasencia y alcanza a unos cuantos alcaldes y concejales y votantes de un ramillete de pueblos a derecha, izquierda y hacia arriba de su ciudad. Hacia abajo no porque ahí aparece Cáceres, que es territorio Guardiola.

Todos estos condicionantes flotaban en el aire este domingo en La Isla, quizás el lugar de ocio preferido por los placentinos, un motivo de orgullo local a cinco minutos andando de la Plaza Mayor, y un espacio que hasta este 14 de mayo, la líder del PP extremeño conocía entre muy poco y casi nada. En la puerta principal del parque la esperaban Pizarro y varios de sus concejales, a las 11 de la mañana, la hora convenida. Ella llegó puntual, se bajó de un Toyota blanco y saludó al alcalde afectuosamente. No hubo en ese saludo ningún signo de desencuentro, recelos, distancia o impostura. Fue cordial y hasta cariñoso. Después, la líder regional saludó al corro del PP placentino que aguardaba su llegada. Entre ellos estaba el jefe de Nuevas Generaciones en la ciudad, que va en la lista municipal para el 28-M y a quien Guardiola no conocía en persona.

Caminaron unos pasos, saludaron a José Luis Vidal, el hostelero que regenta el bar de La Isla, quien le explicó a la candidata que el bar es una concesión municipal que él acaba de renovar por tercera vez. Unos metros más para allá, nueva parada frente a la sede de uno de los clubes locales de piragüísmo. «Llevamos aquí muchísimos años», informó uno de sus responsables a Guardiola cuando esta se interesó por su labor.

¿Les conoce?, se le pregunta a una mujer que pasea por La Isla y pasa junto a Pizarro y Guardiola. «A él, sí. A ella, no. Pero es que a mí no me gusta la política, me parecen todos iguales», despacha la señora.

Ampliar Guardiola y Pizarro conversan ante las miradas de los ediles placentinos David Dóniga y Maite Díaz. Andy Solé

En ese estupendo parque inició Guardiola su primer domingo de esta campaña electoral, que incluyó el paso por Montehermoso, donde saludó a vecinos y charló con José Ananías Marín, el candidato popular local. Además, le regalaron la tradicional gorra. Después, la aspirante paró en Coria, donde paseó por la plaza del Rollo y visitó la Catedral antes de acercarse a las fiestas de Puebla de Argeme. Antes de todo esto, aún en Plasencia, fue con Pizarro a otro icono del placentinismo: la ermita de Nuestra Señora del Puerto y el monte público Valcorchero, que la rodea. Subieron los dos en el mismo coche. Allí se celebró este domingo una prueba no competitiva de campo a través, para corredores y ciclistas. Una cita deportiva y divertida que premia originalidades como la cara más desencajda al cruzar la meta o los mejores disfraces.

Uno de los que se llevó regalo fue 'Calvoche', un placentino en la cuarentena, que iba vestido de bebé, formando un trío gracioso con el presunto padre y una embarazada bastante barbuda. «Yo a ella la conozco por los carteles que han puesto ahora por las elecciones –cuenta el premiado–. Hasta entonces, la verdad es que no la conocía. Y lo he estado comentado con algunos aquí, que les he dicho 'Está ahí con Pizarro la del PP para la Junta'. Y nadie de los que estaban conmigo la conocía». Ahí tiene trabajo María Guardiola, que en esta campaña visitará plazas más propicias que Plasencia, donde Pizarro lleva doce años repartiendo besos y abrazos y ella ha parado poco.