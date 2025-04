María Guardiola apoya la fusión, pero no está de acuerdo en cómo se ha hecho

La candidata de PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, aseguró ayer que Extremadura tiene un «problema importante» de despoblación. Una «emergencia demográfica» ... que requiere «políticas transversales que impulsen la natalidad», que estimulen la economía y con inversiones en infraestructuras.

«Necesitamos niños, es urgente que nazcan niños», dijo Guardiola en Castuera, y se refirió a su propuesta de poner en marcha un plan regional de natalidad con incentivos fiscales, y con medidas para la conciliación, así como ayudas a las familias numerosas.

También se ha referido a un plan de lucha contra la exclusión financiera porque «los pueblos necesitan los servicios esenciales y no es de recibo que los vecinos tengan que hacer más de 30 kilómetros para hacer cualquier operación bancaria».

Por otro lado, preguntada sobre la fusión de Don Benito y Villanueva, señaló que está a favor del proceso, si bien no está de acuerdo en «cómo se ha hecho». «Cuando uno no es transparente y hace las cosas por detrás y no cuenta con los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, pues al final se generan este tipo de incomodidades, de cuestiones que hacen poner en duda todo un proceso que tenía que haber sido limpio y que no lo ha sido», afirmó la líder popular.

La candidata estuvo en Don Benito por la tarde acompañada del vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado.