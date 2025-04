La izquierda en general sale debilitada

Este domingo por la noche se cerró la primera ronda electoral. Ahora comienza la segunda, que se prolongará hasta las elecciones generales de diciembre. Los ... que han practicado la difusión de bulos ya tienen a punto una nueva remesa que intente contaminar la próxima campaña. De momento el retroceso del PSOE, en líneas generales, es una realidad. Lo que podría demostrar que la cascada de iniciativas sociales y económicas anunciadas por el presidente Sánchez, que han obtenido grandes apoyos ciudadanos según las encuestas, no se ha consolidado en las urnas.

La pérdida socialista de varias comunidades autónomas es más que un síntoma y las causas han sido muy visibles. El marcar distancias, practicado por varios dirigentes autonómicos socialistas, se ha vuelto en su contra. Aunque las negociaciones para la formación de Ejecutivos autonómicos aún deben comenzar, las alianzas entre PP y Vox están más que cantadas y los presidentes socialistas críticos tendrán que hacer examen de conciencia.

Ahora intentemos ponernos de acuerdo en cómo se mide una victoria o derrota aquí y ahora. Y también hasta qué punto los esfuerzos para desanimar al votante progresista han surtido efecto en la conquista de muchos ayuntamientos. En diciembre ya estarán en vigor los cambios en la ley orgánica del Régimen Electoral General, que propone la Moncloa, que impedirán la repetición del fraude electoral que ha supuesto que unos cuantos votantes no hayan exhibido su DNI en las oficinas de Correos a la hora de entregar su voto, pero también ha quedado demostrado que el pánico que produce el riesgo de perder electorado o de no conquistar suficientes votantes son muy malos consejeros. De otro modo, es difícil interpretar el reciente anuncio hecho por el ex presidente José María Aznar acerca de la «suelta general de etarras, si gana Sánchez.»

La expectación creada por la propuesta Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díez y ácidas respuestas de Podemos tampoco ha cumplido sus objetivos. Todo ello confirma que la izquierda en general ha salido debilitada.