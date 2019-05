Maragall tiende la mano a Colau y JxCat para ser el próximo alcalde de Barcelona Ernest Maragall. / Ep El PSC advierte de que no puede darse por hecha la alcaldía de Maragall CRISTIAN REINO Lunes, 27 mayo 2019, 14:32

El candidato de Esquerra a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha mostrado este lunes su plena disposición a «gobernar» la capital catalana. «Estoy orgullosamente decidido», ha asegurado el dirigente republicano, el día después de que su lista, ERC, ganara las elecciones municipales en la ciudad condal. Maragall obtuvo ayer 10 escaños, el mismo resultado que Ada Colau, la actual alcaldesa, pero Esquerra se impuso en número de votos. Esta diferencia en votos es la que según Maragall debería darle la alcaldía en la votación en el plenario.

De entrada, ha tendido a mano a JxCat, que desde ayer tiene cinco regidores. También ha anunciado que está dispuesto a trabajar y a dialogar con Ada Colau para llevar a cabo una transformación progresista de la ciudad. A los dos grupos les ha ofrecido entrar en el gobierno de la capital catalana, en un tripartito municipal de «amplio espectro« . Aunque tampoco descarta gobernar en minoría, pues es consciente de que los comunes y los nacionalistas se han rechazado mutuamente.

Para poder ser el próximo alcalde de Barcelona, Maragall necesita que los comunes no sellen una alianza con los socialistas y con Valls y que no sumen sus concejales, que son más que los que podrían agrupar entre ERC y JxCat. Maragall considera «inverosímil» cualquier fórmula alternativa, a pesar de que la aritmética lo contemple, que no pase por nombrarle alcalde.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de hecho, ha pedido esta mañana a Maragall que «no corra tanto» y le ha advertido de que no puede darse por hecho que vaya a ser el próximo alcalde de la capital catalana. «Es extraño que se dé por hecho un alcalde independentista, cuando el secesionismo no tiene la mayoría de regidores (ayer obtuvo 15 de un total de 41) y cuando ahora tiene tres menos que hace cuatro años. Iceta ha señalado que el PSC y los comunes aún tienen que hablar sobre los escenarios que se abren en el consistorio. «No doy nada por descartado, solo el acuerdo de los socialistas con Maragall», ha afirmado el candidato del PSC, Jaume Collboni en Rac1.

Maragall, en cualquier caso, ya actúa como principal candidato a recoger la vara de mando y ha señalado que es necesario poner en marcha el Ayuntamiento cuanto antes. Entre sus prioridades, ha destacado que trabajará por la puesta en libertad de los dirigentes secesionistas que están presos y el regreso de los que están huidos en Bruselas. Además, ha apostado por un referéndum sobre la independencia como herramienta para resolver el pleito catalán. El dirigente republicano, ex del PSC, no cuenta con los socialistas y limita las alianzas a los que suscriban un compromiso con la libertad, la democracia y la anti represión. Elsa Artadi (JxCat) ya se ha ofrecido y le ha emplazado a formar un gobierno «100% independentista», lo que excluye a los comunes.