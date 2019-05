«Malpartida tiene problemas muy graves»

Antonio Jiménez Mostazo encabeza la lista con la que el PSOE se presenta a las elecciones municipales del día 26 de mayo. Tiene tradición política familiar. Su padre, también de nombre Antonio, fue alcalde socialista de la localidad durante 24 años. Ahora lo va a intentar él para cambiar cosas que a su entender funcionan mal. Le preocupa el paro y el problema demográfico y muestra su intención de reforzar los servicios sociales -dice- «esenciales en las políticas de izquierda».

-¿Por qué decidió presentarse?

-Siempre he tenido vocación política, tanto por tradición familiar como por convicción personal. Tenemos claro que Malpartida tenía una serie de problemas, no funcionaba en algunos aspectos, principalmente en el tema del empleo de los jóvenes y los servicios sociales y entonces, entre los candidatos que había y entre los perfiles que había en la agrupación socialista me lo plantearon. Yo creo que personal y profesionalmente estoy en un buen momento. Tenía el respaldo de la agrupación y teníamos información de que podíamos tener cierto respaldo popular. Me considero una persona capaz de conformar y liderar equipos.

-¿Qué balance hace del estado de la localidad?

-Es negativo porque tiene problemas estructurales muy graves. El primero el demográfico. Malpartida está creciendo por debajo de la media provincial. Segundo, el desempleo. Estamos viendo que no hay perspectivas de empleabilidad. Los recursos que podían ser factibles para crear empleo y desarrollo económico no se están poniendo en valor. La cuestión del turismo, en la que yo soy bastante crítico con las políticas municipales, hay algunas cosas que están bien, pero no se le ha dado el enfoque adecuado. Y tercero, los servicios sociales. Para mí son esenciales en las políticas de izquierda. Hay que reforzarlos. La residencia y centro de día funcionan bien, tenemos un gran equipo humano, pero ha habido cuestiones como las tarifas que se han cobrado cuando no se ha cumplido la normativa o incluso el tema de los pisos tutelados que han quedado bastante desfasados. Y cuestiones también que tienen mucha gracia. Malpartida es el pueblo europeo de la cigüeña, la Semana de la Cigüeña tiene un formato al que habría que darle una vuelta porque es más o menos siempre igual y muy orientada a los escolares y creo que habría que intentar darle una proyección más de sostenibilidad, de recursos naturales,. Ser Pueblo Europeo de la Cigüeña es un distintivo que tiene muy poca gente y eso hay que ponerlo en valor.

-¿Cree que el repunte turístico de Juego de Tronos se ha perdido?

-Yo sigo la serie y el problema es que ya no está Malpartida. Como en este tema mediático va todo tan rápido y es tan cambiante, lo que es actualidad en la séptima temporada en la octava ya no. Eso tiene un cortoplacismo. El turismo basado en esta serie no puede ser principal, puede acompañar, porque además, el páramo donde se rodó es muy bonito, pero tiene efectos especiales y hay que hacer un juego imaginativo difícil. Creo en el turismo debe estar conectado a otras cuestiones.

-¿Qué ofrece en esta materia?

-Nuestras joyas son Los Barruecos, el Vostell y el pueblo, y habría que haber hecho un triángulo y aprovechar la inercia de Cáceres, alrededor de la cual tenemos que girar todos. Yo digo que si Cáceres tiene 300.000 turistas todos los años, y en Malpartida tenemos 15.000 que pasan por la Oficina de Turismo y 45.000 en el Museo Vostell, algo falla. La estrategia para mí no está siendo la adecuada. Yo creo que tenemos un patrimonio cultural muy interesante, pero los turistas van a Los Barruecos, al Vostell. y falta el valor añadido de quedarse, pasear y consumir en la localidad.

-¿Qué sería lo primero que haría si ganara las elecciones?

-Lo primera medida que tomaría sería la construcción de viviendas de protección oficial, tras doce años de Gobierno del PP sin haber construido ninguna.