Ayuso, la ambición de ser 'la baronesa de barones'

Entre el personaje político desinhibido y sin miramientos que se ha construido ella y la caricatura con que la pintan sus rivales, Isabel Díaz Ayuso ... libra este 28 de mayo una batalla esencialmente consigo misma. No hay encuesta que no le otorgue una victoria indiscutible en las autonómicas del próximo domingo, así que la incógnita se sitúa en si dará el salto cualitativo de alcanzar la mayoría absoluta. Sus actuales 65 escaños están a tres del objetivo, dos años después de haber demostrado hasta qué punto podía condicionar la política española con el golpe que propinó al tablero al adelantar sus elecciones y arruinar la fallida 'operación Murcia' trenzada entre bambalinas por el PSOE y Ciudadanos. La Puerta del Sol no paga traidores y aquel 4 de mayo de 2021 Ayuso liquidó en las urnas a los naranjas y a un Pablo Iglesias que renunció a la vicepresidencia del Gobierno para retarse con ella en un duelo estrepitoso para el fundador de Podemos. También aquella noche, Isa empezó a dejar de ser Isa para Pablo Casado.

Con un fondo de armario del que cuelgan ya notables cadáveres políticos, Ayuso, madrileña de Chamberí, baila un apretado chotis en la baldosa en la que se dirime si tendrá que conformarse con la victoria anunciada o culminará la conquista de esa hegemonía total que la liberaría del engorro de tener que negociar nada con la candidata de Vox, la también muy combativa Rocío Monasterio; esa extrema derecha con la que la presidenta lo mismo coquetea –ella y los de Santiago Abascal son los únicos que han pedido la ilegalización de Bildu tras la tormenta por los exetarras en sus listas en puertas de la campaña- que se distancia rompiendo peras justo antes de la campaña. Pero con ser muy relevante, lo de soltarse de una atadura con Vox que no le ha impedido gobernar en solitario en el último bienio constituye casi un reto secundario frente a la expectación que genera, en propios y ajenos, su ambición de erigirse en 'la baronesa de barones' del PP de Alberto Núñez Feijóo que tanto se juega en este preludio de las generales. Composición actual de la Asamblea Más Madrid PSOE PP 24 13 Vox 10 UP 24 65 Mayoría 69 Composición actual de la Asamblea Más Madrid PSOE PP 24 13 Vox 10 UP 24 65 Mayoría 69 Composición actual de la Asamblea Más Madrid PP PSOE 24 24 65 Vox 13 UP 10 Mayoría 69 Si se hace con la mayoría absoluta, Ayuso cumplirá con el mandato de su jefe de filas, coleccionista de triunfos arrolladores en las urnas; le demostrará que si él consiguió impedir el paso a Vox y contener a la izquierda y al nacionalismo en Galicia a base de moderación, ella puede emularle con un tono y un discurso tantas veces en las antípodas; y se habrá ganado, al fin, un respeto equiparable al de Juanma Moreno, investido 'barón de barones' tras su histórica mayoría en Andalucía. Por lo que pueda pasar, si Feijóo se estrella camino de la Moncloa. La izquierda y la Alcaldía Lo suyo es Madrid, Madrid, Madrid, viene a recitar. Pero la campaña empezó con el veto al ministro Bolaños en la tribuna de invitados del Dos de Mayo –a la postre, más desgastante para el Gobierno de Sánchez con el que se afana en confrontar– y ha proseguido con su acusado protagonismo sobre qué hacer con Bildu aun a costa de disentir de Génova. Esta legislatura Ayuso ha tenido que lidiar con el feroz pulso con el defenestrado Casado, las sospechas sobre su hermano –archivadas por la Fiscalía– por los contratos de las mascarillas, la dolorosa herida abierta de los miles de mayores muertos en las residencias en la pandemia y las crisis de la Sanidad pública. Lances que hubieran tumbado a cualquiera. A ella parecen haberla apuntalado. A las izquierdas –el PSOE y los divididos Más Madrid y Podemos– les resta el esfuerzo final y ponerse a rezar, no tanto por lo que haga Ayuso sino para poder arrebatar al PP la Alcaldía de Madrid. José Luis Martínez-Almeida ya no tiene la sintonía que lucía con la presidenta, pero él, como su partido, también necesita de su capacidad de arrastre electoral.

