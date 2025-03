Cuando la lista es cosa de familia

Celestino J. Vinagre Martes, 16 de mayo 2023, 07:41 Comenta Compartir

Juan Ignacio Nogales Alviz, de 58 años, es el candidato del PP en Hornachos (casi 3.500 vecinos), un municipio a medio camino entre Tierra de Barros y la Campiña Sur o La Serena. Nogales ha decidido rodearse de su familia en su candidatura de cara al 28 de mayo. En ella aparecen su mujer, en el puesto tercero; su hija (octavo); su madre (noveno) y la cierra su padre (puesto undécimo). «Le ofrecí a bastante gente del pueblo ir en la lista. Me dijeron que no. He preferido echar mano de mi familia en lugar de tener que completarla con personas de otros pueblos de la zona», sostiene este visitador médico de profesión.

Entre 2003 y 2006 formó parte de la candidatura de la formación de centroderecha que ocupó la oposición en el Ayuntamiento hornachego. Ahora vuelve, y como cabeza de lista, para intentar recomponer un partido que, a nivel local, está «destrozado» desde hace años.

«Ahora se trata de reconstruirlo. Sé que no vamos a ganar pero se trata de preparar el terreno para poder hacerlo dentro de cuatro años», dice. Para eso, confía más que nunca en su familia y espera recabar el mayor apoyo posible de sus vecinos.

Nogales justifica la presencia de familiares directos –cinco de los once integrantes en la candidatura– en un pueblo en el que su formación no gobierna desde hace veinte años. Son su mujer, Soledad Cuello; su hija Marina; su padre, Casto, de 85 años y su madre, María Teresa, de 84.

Asevera que cuando se lo planteó inicialmente a su mujer le esbozó sus dudas pero se disiparon al poco tiempo. Y que tampoco lo vieron mal su hija y sus progenitores. «Mi madre va a ser hasta interventora en las elecciones, fíjate si me apoya», agrega.

«Me ayudó a tomar esta decisión el tener una mujer que me quiere y me ama, y que me apoya en todo; tener una familia que en ocasiones ha sido un pilar que me ha sostenido», escribió cuando anunció en Facebook que iba a concurrir a las elecciones.

Añade el candidato popular que «nadie del pueblo me ha dicho nada en el sentido de que lo vean mal que estemos cinco personas de la familia en la lista. Estoy convencido de que la gente lo entiende. Es más, creo que algunos de los que me dijeron no a ir a la lista, ahora me habrían dicho sí».

Que el PP no encuentre personas para ir en su lista en Hornachos, un pueblo de tamaño medio, lo explica Nogales en que «hay miedo a significarse por parte los vecinos», señala. Y afina: «Hay personas que piensan que por ir conmigo en la lista van a tener más problemas para contar con una licencia de obra o les puede ir peor su negocio», añade.

Asegura que conoce al alcalde hornachego, Francisco Buenavista (PSOE), pero apenas ha intercambiado diálogo con él, entre otras cosas porque regresó a su pueblo en 2019 tras finalizar un periplo profesional que le llevó por Asturias y Castilla y León.

Desde 2003 no gobierna el PP en Hornachos. Y su representación política ha ido menguando. Alcanzó su culmen en esta legislatura. Obtuvo 109 votos. No sacó edil. En 2019, el PP presentó una lista en la localidad hornachega con militantes del PP de Mérida, en manos de Pedro Acedo. En ella iban la mujer del exacalde emeritense, su exjefe de Gabinete y varios exconcejales.

Los 388 municipios de la región cuentan con 1.048 candidaturas para los comicios del 28 de mayo. Según los anuncios de los boletines provinciales con las proclamaciones definitivas del pasado 2 de mayo, hay 452 listas en la provincia de Badajoz y 597 en la de Cáceres, pero tras la retirada de la candidatura del Partido Extremeñista en Romangordo finalmente serán 596. Las dos capitales de provincia son las que tienen más candidaturas, diez cada una, mientras que Mérida llega a ocho. En cuanto a las 22 entidades locales menores de la región, suman 50 listas para la elección de vocales de sus juntas vecinales.

