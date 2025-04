Un sí pero no y unas «líneas rojísimas»

Rubén Bonilla Badajoz Miércoles, 31 de mayo 2023, 14:11 Comenta Compartir

Si pensabas que el enredo electoral en Extremadura terminaba con las elecciones del pasado 28-M, toma dos tazas más. Uno con el 'me voy ... pero me quedo', otra y su 'con este no gobierno pero no apagues el teléfono por si te llamo', un tercero con que si 'estas líneas son 'rojísimas' pero igual me hago el daltónico'... Los políticos son como las 'donnas' de la ópera de Verdi, volubles.

