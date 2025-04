Un juzgado investiga una supuesta compra de votos del PSOE en Arona (Tenerife)

E. P. Viernes, 26 de mayo 2023, 20:12 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Arona (Tenerife), en funciones de guardia, ha abierto una investigación para esclarecer un supuesto caso de delito electoral por la presunta compra de votos del PSOE en esta localidad canaria. La decisión ha sido tomada a raíz de la denuncia presentada el jueves ante la Policía Nacional por representantes de Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han informado este viernes de que la autoridad judicial ha citado ya a los denunciantes para que presten declaración este sábado, justo un día antes de que tengan lugar las elecciones municipales y autonómicas previstas para este 28 de mayo. Las mismas fuentes han precisado que tras celebrarse dichos interrogatorios se podrían acordar más diligencias.

Según dicho órgano judicial, hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida cautelar y no consta por ahora que la investigación se dirija contra persona alguna. CC, PP y Más por Arona presentaron la denuncia por una supuesta compra de votos en el municipio tinerfeño a partir de una conversación de un grupo de WhatsApp privado de actividades deportivas en el que figura un cargo de confianza del alcalde del PSOE, José Julián Mena.

«Los 50 euros cuando votes»

Según la denuncia, respaldada por una captura de pantalla de ese chat, un interlocutor manda una fotografía con un sobre electoral donde se ve al candidato y las palabras José Julián Mena Alcalde acompañado de las siguientes palabras: «Manuel, el caballo y yo estamos contigo». Tras esta publicación, el actual asesor del alcalde responde textualmente: «No esperaba menos. Los 50 euros cuando votes».

A raíz de la denuncia, el PSOE de Arona remitió un comunicado a los medios de comunicación en el que exigía a los partidos de la oposición «la aportación de pruebas reales y la apertura de una investigación y no afirmaciones en una nota de prensa». Según los socialistas, la denuncia de sus rivales se enmarcaría en «el nivel de suciedad y desesperación que está caracterizando la campaña electoral en el municipio» donde, a su juicio, «no se están respetando las mínimas garantías democráticas» con «el envío masivo de noticias falsas, acusaciones en medios de comunicación, insultos, acoso, encuestas falsas y presentación de anónimos».

Los socialistas señalan que el presunto «vendedor» de voto que aparece en esa conversación de WhatsApp, Diego Darias Dos Santos, publicó este viernes en Facebook un post en el que niega cualquier irregularidad. El aludido afirma que mantenía una conversación de amigos en un chat de grupo y que, de hecho, fue un miembro del partido Más por Arona quien distribuyó un «pantallazo cortado indiscriminadamente, hasta el punto de haber generado un gran revuelo mediático e incluso una denuncia sin fundamento sobre la compra de voto».

En todo caso, la referida investigación se suma a otra que se ha dado a conocer esta misma semana en Canarias. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera ha abierto diligencias sobre el voto por correo en dicha localidad al recibir una denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades . No obstante, las pesquisas no se dirigen por ahora «contra persona alguna» y se ha rechazado como medida cautelar eliminar los votos postales.