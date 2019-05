El juzgado impide a Vadillo encabezar la lista del PSOE en Alburquerque Ángel Vadillo, alcalde de Alburquerque. :: / HOY Considera que es inelegible porque se mantiene vigente la condena de dos años de prisión que fue dictada en 2012 JUAN SORIANO Sábado, 4 mayo 2019, 08:54

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado la candidatura del alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, como número uno de la lista del PSOE para las elecciones municipales del próximo día 26. Contra el fallo no cabe recurso ordinario y sólo puede llevarse a cabo un procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia establece que Vadillo es inelegible debido a que cumple con uno de los requisitos establecidos en la Ley orgánica del régimen electoral general (Loreg), en concreto el que se refiere a los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad.

Vadillo fue condenado en marzo de 2012 a dos años de prisión por delitos de obstrucción a la justicia y amenazas, así como inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz estimó probado que en el mensaje navideño de 2010 el alcalde de Alburquerque por el PSOE dirigió unas críticas contra una vecina de la localidad, a la que amenazó con airear cuestiones de su vida privada si no retiraba una denuncia que había presentado contra el primer edil.

Tanto Vadillo como la denunciante recurrieron y en septiembre de 2012 la Audiencia Provincial de Badajoz elevó la pena de cárcel a dos años y medio, lo que abría la puerta a la entrada en prisión del alcalde de Alburquerque y complicaba la reelección en 2015. Además, supuso la expulsión del PSOE.

Pero el fallo no llegó a aplicarse. Vadillo solicitó el indulto, para lo que contó con el apoyo de más de 2.000 vecinos de Alburquerque y el visto bueno de la Fiscalía. El juzgado que le había condenado en primera instancia decidió suspender el cumplimiento de la pena hasta que el Gobierno tomara una decisión al respecto. Así que pudo presentarse de nuevo a las elecciones municipales de 2015, en las que venció con las siglas de Orpo, el partido con el que se impuso en 1995 y 1999. En 2003, 2007 y 2011 ganó con el PSOE.

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros acordó concederle el indulto parcial, por el cual seis meses de la pena de prisión se conmutaron por seis meses de trabajos en beneficios de la comunidad. Para ello, no deberá cometer un nuevo delito de carácter intencionado en un plazo de tres años. Eso dejaba la condena de cárcel en dos años y permitía eludir la prisión. Así lo acordó el Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz el pasado 20 de marzo, en un auto por el que acordó la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de tres años.

Aunque ya no forma parte del PSOE, Vadillo fue incluido como número uno en la candidatura socialista a las próximas elecciones municipales. El PP, en un recurso presentado por el abogado Marco Antonio Álvarez y elaborado junto a Abel Bautista, impugnó esta designación y el Juzgado de lo Contencioso número 2 le dio ayer la razón.

No es elegible

El PP señaló que Vadillo es inelegible, pues al haberse decretado la suspensión de la pena privativa de libertad durante un periodo de tres años dicha condena no se extinguirá hasta que transcurra este plazo.

La jueza señala que hay que dilucidar si durante el tiempo de la suspensión de la pena queda también en suspenso la causa de inelegibilidad recogida en la Loreg. Y concluye que no es así, para lo que recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1993.

En concreto, indica que el artículo de la ley que considera inelegibles a los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad no deja abierta su aplicación en función de si la condena se lleva a efecto o no. «En definitiva, la causa de inelegibilidad no depende del cumplimiento efectivo de la condena, por lo que debemos concluir que dicha causa se mantiene durante el periodo de suspensión de la misma», añade. «Solo cuando transcurran esos tres años podrá considerarse extinguida la pena privativa de libertad. Mientras tanto, sigue existiendo».