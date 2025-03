Juan Antonio Morales, ex de Vox y del PP, opta a ser concejal con Badajoz 5 Estrellas

A pesar de que lleva meses insistiendo en que la política era pasado para él, el nombre de Juan Antonio Morales aparece de nuevo en ... una lista electoral para el 28-M.

El que fuera candidato de Vox a presidir la Junta de Extremadura en 2019, tras años como secretario general del PP en la provincia de Badajoz, diputado popular en la Asamblea y alcalde de Lobón con cinco mayorías absolutas opta de nuevo a ser concejal. Pero esta vez será con Badajoz 5 Estrellas.

Su nombre se sumó ayer en el quinto puesto de la candidatura, tras la renuncia de Francisco Javier Rodríguez Ontiveros a concurrir en ese lugar.

Badajoz 5 Estrellas es el partido con el que intenta ser alcalde de Badajoz Alejandro Vélez, quien a su vez se presentó con Vox hace cuatro años y lleva tres como concejal no adscrito al abandonar su partido. Badajoz 5 Estrellas recuerda al movimiento italiano de Beppe Grillo, pero realmente está basado en el lema Lobón 5 Estrellas que popularizó Juan Antonio Morales cuando era alcalde del municipio.

Morales y Vélez abandonaron Vox a la vez. En estos últimos años, Morales ha trabajado como asesor del concejal Vélez en el Ayuntamiento de Badajoz y ha montado una gasolinera en su pueblo, Lobón, con la idea de dejar la política. Hasta que ahora Vélez le ha necesitado de nuevo y entra en la lista. Aunque tenga pocas opciones de lograr escaño, el nombre de Morales vuelve al ruedo.

«Mucha gente del PP está pidiendo un referente de verdad»

Juan Antonio Morales dice estar «ilusionado» por su incorporación a la lista. «Vélez me pidió que sustituyera al compañero de baja (el empresario Francisco Javier Rodríguez Ontiveros), y aquí estoy para responderle. Nunca he fallado a los míos. Me ilusiona el hecho de ir de cinco y su relación con el nombre del partido, 5 Estrellas, que es el mínimo de concejales que vamos a sacar».

Morales dice que le ha animado ir en la lista el hecho de «ver a mucha gente del PP muy molesta con lo que ha ocurrido, con las formas de hacer las cosas en Badajoz y quitar a los históricos del partido». «Mucha gente me ha animado», dice.

«Veo que mucha gente del PP está pidiendo un referente que de verdad defienda lo que siempre hemos defendido en ese partido y que no se ve representada por la lista de aficionados del candidato», Ignacio Gragera. El PP ha abierto la puerta a quienes se habían fugado a Vox en 2019, pero a él no lo ha invitado a volver a sus filas.

Morales y Vélez han sido muy críticos con el Ayuntamiento de Badajoz en las últimos meses, a pesar de ser parte del tripartito con PP y Cs. Entre sus quejas al funcionamiento municipal se encuentran el retraso en los trámites administrativos y las dificultades de los empresarios por sacar adelante sus proyectos.