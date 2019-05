José Manuel Rama: «En campaña estaba eufórico; luego temí por el triunfo»

El Ayuntamiento de Villafranca cambia de alcalde. Un histórico del socialismo extremeño, Ramón Ropero, pierde su duradera mayoría absoluta y con ella llega su previsible jubilación política local de la mano de Ciudadanos. José Manuel Rama Moya, de 37 años, número uno de la formación naranja, será el alcalde villafranqués a partir del 15 de junio. Cs recibirá los votos del PP, tercer partido, para gobernar Villafranca (12.926 vecinos).

«No me ha sorprendido el resultado (5 ediles, PSOE, 8 y PP, 4) aunque al final temí que no lograra ese resultado», arranca Rama. Independiente dentro de Ciudadanos, ingeniero técnico de obras públicas de formación y hermano mayor durante cuatro años de la relevante hermandad de San Isidro, explica que «al principio de la campaña, incluso antes, tuve momentos de euforia. Veía que calaba nuestro mensaje de cambio y que era muy posible que Ramón Ropero perdiera la mayoría absoluta».

Sin embargo, en el tramo final de la campaña, cuenta a HOY, «lo ví más negativo. El PSOE, Ropero, echó el resto. Se movilizó muchísimo y otra vez volví a pensar que podía ganar con mayoría absoluta». El resultado final es que el PSOE perdió su noveno edil, el que le daba gobernar sin problemas, por veinte votos de diferencia respecto al PP, que le arrebató ese concejal y, de esta forma, puede propiciar el relevo en la Alcaldía villafranquesa. En la anterior legislatura, en cambio, Ropero mantuvo el cargo de regidor por noventa votos respecto al último partido que disputó el edil de la mayoría absoluta.

Ramón Ropero Mancera ha sido alcalde de Villafranca en dos etapas. La primera, de 1985 a 1989 y la segunda, desde 2003 hasta ahora. De 1999 a 2003 fue teniente de alcalde. Este diario intentó contactar ayer con él pero no fue posible. Fuentes de su entorno indicaron que se había tomado unos días libres.

Rama charló con el todavía primer edil villafranqués. «Le felicité por haber ganado de nuevo y él me felicitó por mis resultados pero no hablamos nada más», añade el número uno de Ciudadanos. También habló con Manuel Piñero, cabeza de lista del PP. «Quedamos en hablar en los próximos días. No va a haber problemas (para que el PP le apoye y le haga alcalde). Durante campaña los dos partidos hemos lanzado el mismo mensaje, la necesidad de un cambio en la Alcaldía y eso ahora es posible», agrega Rama Moya, casado y con dos niñas, una de tres y otra de un año.

Rama es la primera vez que sale de edil aunque no es novato en la vida política local. Fue en la lista del PP en las elecciones locales de 2007. Iba en el número cinco. No consiguió sacar acta de concejal porque los populares se quedaron en solo tres concejales. «Soy independiente pero votante de Ciudadanos desde hace un tiempo. No tengo inconveniente en afiliarme al partido», subraya.

Villafranca de los Barros es el municipio más poblado en el que gobernará Cs en esta legislatura.