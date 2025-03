Los Joe Biden extremeños se llaman Alfonso y Eduardo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado recientemente su candidatura para un segundo mandato para terminar el trabajo iniciado, según ha explicado, aunque ... la mayoría de los estadounidenses, e incluso de los votantes demócratas, creen que no debería optar a ese nuevo mandato según las encuestas, y se ha cuestionado dentro y fuera de su país si la decisión que ha tomado es la correcta por su avanzada edad. El presidente norteamericano finalizaría el mandato con 86 años.

El debate que está sobre la mesa es si tener una avanzada edad es un impedimento para el liderazgo. En Extremadura, nuestros particulares Joe Biden tienen claro que no. «Para estar en política no importa la edad, sino las ganas que se tienen de trabajar por los otros», resume Alfonso Búrdalo, alcalde de Valdemorales que con 77 años opta a un sexto mandado al frente de la alcaldía de su pueblo.

Su caso no es el único en la región. Algunas de las diferentes formaciones que han registrado candidaturas para la cita electoral del 28-M cuentan entre sus miembros con personas de más de 70 años. Por ejemplo, en la lista con la que Vox concurre en la localidad de Azuaga está Francisco Merino, de 90 años. Y Sagrario Alonso de Liébana, de 84 años, forma parte de la candidatura de Somos Cáceres al ayuntamiento de la capital cacereña. Desde el PP detallan que en sus listas figuran 269 personas mayores de 70 años: 85 en las candidaturas de la provincia pacense y 184 en las de la cacereña. Y en las autonómicas está Juan Elizo, nacido en 1944, que ocupa el puesto número 29 en la lista por Cáceres.

Es menos habitual que personas de más de 70 años encabecen las listas, de hecho son una minoría, pero PSOE y PP, los partidos con mayor implantación territorial en la región, tienen candidatos que son quintos de Joe Biden. Ambos partidos han presentado candidaturas a la inmensa mayoría de las 410 poblaciones con las que cuenta Extremadura, incluidas las 22 entidades locales menores que hay. En el caso del PSOE, en 10 localidades, nueve en la provincia cacereña y una en la pacense, sus listas están encabezadas por mayores de 70 años. Y en todos los casos, además, son hombres.

En la provincia de Badajoz está Francisco Martos, que con 70 años opta a la alcaldía de Castuera. En la provincia de Cáceres están: Arsenio Amor (70 años-Carrascalejo), Desideiro Montesino (70 años-Mesas de Ibor), Juan Rodríguez (71 años-Salvatierra de Santiago), Alberto Santiago (72 años-Benquerencia), Gregorio Tovar (72 años-Santiago del Campo), Juan Antonio Bernabé (73 años-Zarza de Montánchez), José Rodríguez (75 años-Ruanes), Evaristo Blázquez (76 años-Romangordo) y Alfonso Búrdalo (77 años-Valdemorales).

«En noviembre cumpliré 78 años», adelanta este último, y también que tratará de celebrar su cumpleaños como alcalde de esta localidad de poco más de 200 habitantes y situada a algo más de 40 kilómetros de Cáceres. Alfonso Búrdalo Ávila opina que «la edad no es determinante para estar en política, lo importante son las ganas que se tienen de estar al servicio de los demás». Unas ganas que, asegura, a él nunca le han faltado y que salen cuando la ilusión continúa intacta: «Y yo tengo la misma que el primer día».

Aunque ese primer día es ya lejano. Alfonso Búrdalo se afilió al PSOE en 1992, en una legislatura en la que fue teniente de alcalde de Moraleja. «No tuve ningún cargo en la siguiente, del 95 al 99», pero después ya no ha descansado más.

Este maestro de profesión, que fue director del colegio Moctezuma de Cáceres y que ya está jubilado, explica que «en 1999 el PSOE tenía dificultades para elaborar una lista en Valdemorales, que es mi pueblo y, por eso, aunque yo llevaba tiempo sin ir, fui finalmente el candidato, porque los compañeros quisieron que yo encabezara la lista». No ganó las elecciones, «estuve cuatro años en la oposición y volví a presentarme en 2003 y desde entonces soy alcalde». Lleva cinco legislaturas, 20 años consecutivos, y va a por el sexto mandato. «Me encuentro con fuerzas para continuar en política y para seguir haciendo cosas positivas para los vecinos de Valdemorales».

De dos logros alcanzados en las pasadas legislaturas se siente especialmente satisfecho. «De los caminos que hemos hecho para acceder a las fincas con comodidad y que los vecinos puedan transportar su producción, y del centro de día y la residencia de mayores que hemos construido y que están en marcha». No solo para evitar que los mayores tengan que dejar el pueblo, «sino porque Valdemorales no tiene industria ni ninguna empresa grande y estos servicios dan empleo». Por el momento, detalla Alfonso Búrdalo, «hay 23 residentes y una decena de trabajadores».

Defensor a nivel nacional de la escuela rural en sus tiempos docentes, «siempre he sido inquieto y he asumido responsabilidades, tanto en mi trayectoria profesional como en la política». Tiene claro que es su dinámica y que, mientras le queden fuerzas, continuará en ella. «Lo hago porque tengo ganas», reitera. «Yo no recibo ningún sueldo por este cargo político», deja claro.

Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, defiende que «la experiencia que dan los años es un valor para la política, es un bagaje que se debe aprovechar, y esto depende en buena medida de las ganas que tengamos los que la tenemos de ofertarla a la sociedad». Él cumple ambos requisitos. Ha sido concejal en la oposición, en el equipo de gobierno, alcalde, responsable de un grupo de acción local, presidente de mancomunidad y diputado provincial de Economía, Hacienda y Patrimonio con José Andrés Tovar al frente de la Diputación de Cáceres. Y Alfonso Búrdalo Ávila, el Joe Biden extremeño, quiere seguir en política ofreciendo su experiencia.

Ampliar Julián Elizo Muñoz, alcalde de El Torno y candidato del PP. HOY

El PP de María Guardiola, por su parte, lleva 11 personas mayores de 70 años al frente de sus listas. Son ocho hombres y tres mujeres: Antonio Sánchez (73 años-Losar de la Vera), Julio Rodríguez (70 años-Robledillo de Gata), Epifanio Mateos (73 años-Robledillo de Trujillo), Luis Perona (73 años-Tiétar), José Núñez (77 años-Valverde del Fresno), Andrés José Solís (71 años-Zarza de Montánchez), Cristina Ramínez (71 años-Alía), Gloria Vizcaíno (74 años-Hervás), Teresa Caballero (72 años-Viandar de la Vera) y los más mayores de todos, Eduardo Clemente González, que a los 79 años es candidato a la alcaldía de Calzadilla y Julián Elizo, que cumplirá esa edad en julio y opta a su quinto mandando en El Torno, tras 16 años ya al frente de su ayuntamiento.

Graduado en Magisterio, trabajó durante más de 35 años en Madrid como jefe de sala en el proceso de datos de una embotelladora, y en 2002 regresó a Extremadura e inició su trayectoria política como candidato por el PP en El Torno.

Lleva cuatro legislaturas como alcalde del pueblo y es de nuevo candidato. «Quiero terminar lo que he empezado», explica. Se refiere a nuevos proyectos para El Torno como un polígono industrial en el que lleva años trabajando y quiere hacer realidad. «Porque la edad no es un impedimento, es un grado como se dice, y yo me encuentro con fuerzas, para seguir». Y sobre todo, añade, «con la curiosidad y el afán precisos por hacer más cosas y mejorar el día a día de los vecinos, que es como entiendo yo el servicio público». Por eso, concluye, «sé que me tengo que ir algún día», pero por el momento ese día no ha llegado. «Sigo teniendo curiosidad y afán y ahora sé mucho más que antes para seguir trabajando por El Torno».