Joaquín Paredes, presente en los cuatro procesos electorales de abril y mayo Joaquín Paredes. :: jsp Lideró Actúa en Cáceres en las generales y está en autonómicas, municipales y europeas JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 17 mayo 2019, 09:36

Joaquín Paredes entró en el Ayuntamiento de Trujillo en esta última legislatura con las siglas Ganemos-IU-Los Verdes. Cuatro años después, es uno de los máximos representantes de Actúa en la región. Prueba de ello es que encabezó la lista por la provincia de Cáceres en las elecciones nacionales y ahora lo vuelve a hacer en los comicios autonómicos. Además, va en la listas de esta formación en las elecciones municipales en Mérida, además de formar parte de la candidatura a las Europeas, con un puesto casi testimonial.

Paredes explica que estar presente en los distintos procesos es una forma de dar a conocer este proyecto emergente. Matiza que no es un afán de protagonismo, «sino de transmitir la idea de que existe un nuevo partido, que pretende ocupar un hueco vacío entre Unidas Podemos y el PSOE». No tiene dudas de que puede tener su sitio en la región y por ello se ha tratado de recuperar a personas que han pertenecido ya a diferentes ámbitos de la política, como puede ser Paredes, para presentarse en todos los procesos.

De los cuatro comicios en los que ha formado o forma parte, el que más le ilusiona es el de las elecciones autonómicas. Recuerda que ACTÚA no sacó ningún representante en la región en las elecciones generales. También tiene claro que no saldrá como eurodiputado. Entre ser concejal de Mérida y diputado regional, elige estar en la Asamblea. «Ya he trabajado en el ámbito local, que es fundamental para cualquier político y ahora me encantaría trabajar en el ámbito autonómico», señala.

La izquierda amable

Lo que más puede llamar la atención es que forme parte de la candidatura a la Alcaldía de Mérida, siendo trujillano. Matiza que a esta localidad le unen vínculos familiares. «Mis padres trabajaron allí durante mucho tiempo». Además, se lo pidió la número 1 por esta formación. Reconoce que en Trujillo se llegó tarde y ahora, «visto lo visto, me arrepiento».

Paredes apunta que en todos esos procesos se lleva el mismo discurso. «Somos la izquierda amable, dialogante, capaz de gobernar y de llegar a acuerdos con quien gobierne, de sonreír y de ver un futuro esperanzador», añade.