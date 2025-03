Lanzo a mis alumnos y alumnas adolescentes la misma pregunta que me lanza a mí este periódico y ellos perciben que los dos mayores problemas ... de Extremadura son los transportes y la falta de trabajo que obliga a la juventud cualificada a salir de nuestra comunidad. La situación del transporte, gracias a la presión de la sociedad civil, ya ha entrado en la agenda de nuestros gobernantes autonómicos y nacionales. Pero necesitamos políticos que además de ponerse a rebufo de asociaciones también lideren las demandas.

Los problemas de la agricultura y la ganadería deben estar en el centro de cualquier campaña electoral seria, porque ambas son motores de nuestra economía, pero apostando también por el siguiente paso, el de la transformación y la comercialización en productos bien elaborados a fin de que Extremadura sea siempre sinónimo de calidad. En el mundo globalizado solo se podrá competir con tecnología y calidad.

Necesitamos políticos peleones y sin complejos, que no se arruguen ante los argumentos de siempre contra nuestra tierra, como la falacia de que nos hemos acostumbrado a vivir de subvenciones y subsidios. Habría que analizar qué sectores y qué regiones no reciben ayudas de todo tipo, empezando por adjudicaciones de fábricas estratégicas. El apoyo a las regiones agroganaderas está en la agenda política a nivel mundial, debido a que mantener ambas actividades y fijar población en los núcleos rurales no resulta tarea sencilla. El viejo PER, que necesita ser revisado y modernizado, precisamente ha logrado eso. Y quien lo dude, que se dé una vuelta por otras zonas rurales que ahora se afanan en atraer parte de la población perdida.

Es una prioridad que nuestros políticos autonómicos luchen por acabar con las tremendas desigualdades entre territorios nacionales. Les toca exigir la regulación de un precio justo para nuestros excelentes productos agrícolas y ganaderos, así como un salario digno para los trabajadores de estos sectores. Es necesario que se acabe con la desigualdad de los salarios, porque nadie entiende que incluso un funcionario perciba menos sueldo en Extremadura. Nuestros políticos deben trabajar duro para que donde se produce la energía también se establezcan las empresas.

Es muy fácil caer en la desigualdad. Hace poco se anunció que los jóvenes que viven en zonas tensionadas –Madrid, Barcelona—iban a recibir ayudas superiores para pagar la renta. ¿Por qué? La ayuda que sea la misma y que cada joven elija dónde reside. Nuestros políticos deben convencer de que tensiones hay muchas y las de aquí no son menos importantes.