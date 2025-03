Irene De Miguel propone crear una empresa pública de energía «que abarate la factura de la luz»

R. H. Domingo, 7 de mayo 2023, 17:23 Comenta Compartir

Irene de Miguel, candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha asegurado este domingo en Cáceres que el 28 de mayo solo hay dos opciones: «Un gobierno del PP aupado por Vox, que se traduce en retrocesos sociales, o uno que realmente empuje medidas progresistas y de estabilidad». Un gobierno, según De Miguel que «realmente avance» y que plantee medidas como las que se han desarrollado en otros gobiernos de coalición autonómico, «como la empresa pública que se ha puesto en marcha en Baleares; en Aragón que han triplicado las becas, en Canarias que han ampliado en 11.000 familias la renta garantizada o el de Valencia que ha conseguido incorporar al parque público 580 viviendas de la Sareb», ha afirmado durante el acto 'Sectores Estratégicos para transformar', en el que ha participado la ministra Ione Belarra.

De Miguel ha insistido en que solo hay esas dos opciones, y ha indicado que hay que mirar bien «lo que hace el padrino de la señora Guardiola en Andalucía», en referencia al gobierno de Moreno Bonilla. «Lo primero que ha hecho al llegar a San Telmo es eliminar el impuesto de sucesiones que solo pagaban las 20.000 personas más ricas de Andalucía; lo segundo fue echar a 8.000 sanitarios; lo tercero privatizar la sanidad público y lo último la Ley de Regadíos para terminar de cargarse a Doñana». «Una ley que guarda muchas similitudes con la Ley de Valdecañas porque lamentablemente el señor Vara se parece en demasiadas cosas al señor Moreno Bonilla».

La candidata a la Presidencia de la Junta ha añadido que Unidas por Extremadura es un proyecto de futuro y se ha mostrado convencida de que la formación va a ser determinante en la conformación del próximo gobierno. «Extremadura necesita un giro, necesitamos medidas profundas y radicales, que vayan a la raíz, y que cambien realmente las cosas, no nos valen medidas cosméticas».

De Miguel se ha referido a la creación de una empresa pública de energía «que abarate la factura de la luz». «No podemos ser la pila verde de Europa y que cerremos biblioteca por alto precio de la luz o que no tengamos ni un kilómetro de vía electrificada», ha añadido. La candidata aboga por la implantación de las renovables en la región, «porque la generación de energía va a ser nuestra oportunidad», pero gestionadas de otra manera, con planificación, «porque si no estaremos asistiendo a la tercera colonización energética».

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que Irene de Miguel «es la mejor candidata a las elecciones autonómicas porque es la única persona que se atreve a decir lo que ningún otro candidato se atreve a decir». «Se atreve a decir –ha continuado- que la mina de Cáceres es un atentado; se atreve a decir expoliar los recursos extremeños como se está haciendo es una aberración o se atreve a decir que, si Extremadura es una potencia en energías renovables, eso tiene que revertir en beneficios para los extremeños».

La ministra, que ha reclamado la llegada de un tren digno a Extremadura, se ha mostrado además convencida de que «hay muchas cosas que no van a cambiar en Extremadura hasta que Irene de Miguel no esté en el gobierno de la Junta de Extremadura». «Estoy convencida de que con Irene de Miguel empezarán a cambiar cosas que desde hace décadas nos dicen que no se pueden cambiar».

Supermercados públicos

Además, ha propuesto este domingo la creación de una red de supermercados públicos como medida para bajar los precios de los alimentos. Ha asegurado que esa cadena, «que se llame Precios Justos», «servirá para proteger a los pequeños y medianos productores y mirar de frente al oligopolio alimentario que han subido los márgenes de beneficio un 60 por ciento«.

La también secretaria general de Podemos se ha mostrado dispuesta a crear una empresa pública en cada sector estratégico «porque hemos demostrado que la intervención pública en la economía es lo que mejor funciona porque nos permite construir el mayor escudo protector para la gente». Por eso, Ione Belarra apuesta por tener más soberanía, con empresas públicas por ejemplo en el sector energético, el farmacéutico o el alimentario.

Por último, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha puesto en valor los logros cosechados por el gobierno de coalición, como el incremento del SMI, la actualización de las pensiones al IPC o el impuesto a las grandes fortunas. «Nos decían que todo esto no era factible, pero se trata de política con mayúsculas porque sirve para que cientos de miles de ciudadanos puedan vivir mejor». «Sin Unidas Podemos en el gobierno todos estos avances no hubieran sido posible».