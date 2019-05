Irene de Miguel cree que Vara se apoyará en CS para formar gobierno Irene de Miguel. :: Brígido La candidata de Unidas por Extremadura asegura que solo eligiendo a su formación se sabe qué y a quién se vota realmente REDACCIÓN LLERENA. Jueves, 23 mayo 2019, 08:38

Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, sigue empeñada en señalar que su confluencia electoral debería ser el destino de los verdaderos votos útiles. Ayer, en Llerena, volvió a asegurar a quien quiso escucharla que Podemos es la única formación política que ha dicho a sus posibles votantes qué gobierno quiere, qué políticas va a defender y, si fuera necesario, junto a quién lo haría y junto a quién nunca se alineará.

«Somos el único voto útil -dijo- porque la gente que va a votarnos es la única que sabe dónde va su voto, sabe qué gobierno se va a hacer y qué políticas se van a defender».

De Miguel añadió que el candidato socialista demostró el martes en el debate en Canal Extremadura «que la gente que va a votar al PSOE no saben lo que se va a defender y qué políticas se van a aplicar». La candidata aseguró que, como previsiblemente no habrá mayoría absoluta en la próxima legislatura, habrá que llegar a acuerdos para gobernar. «Y parece muy probable que el señor Vara se apoyará en Ciudadanos». Por eso, advirtió que la política que defiende el partido naranja está en las antípodas de la defensa de lo público y de la clase trabajadora. «Ciudadanos, por ejemplo, no habla de atajar la precariedad laboral, habla directamente del despido libre», aseguró.

A pesar de ello, De Miguel se mostró muy optimista porque considera que Unidas Por Extremadura está tocando con los dedos un cambio histórico para esta tierra. Un cambio histórico que para la candidata pasa por impulsar nuevas políticas que pongan a las personas en el centro, por eso pidió la confianza de los extremeños el próximo domingo. «Es hora de que se apueste por gente nueva, gente preparada, con ganas de trabajar y mucho amor por esta tierra». «Estamos totalmente convencidos -dijo- del futuro de prosperidad para Extremadura», un futuro que pasa por convertir a Extremadura en «la punta de lanza de la transición energética y ecológica».

Unidas por Extremadura apuesta por el sector de los cuidados como motor económico de los pueblos, por la defensa de los servicios públicos y por la creación de empleo estable y de calidad. «Tenemos que evitar los salarios de miseria y tenemos que acabar con los contratos públicos que precarizan a los trabajadores».