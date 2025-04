Irene de Miguel: «No hemos conectado con la ciudadanía a la que queremos representar»

A Irene de Miguel se le nota tocada. Las elecciones del 28 de mayo no salieron como ella esperaba, o deseaba. La coalición que encabezó, ... Unidas por Extremadura, ha quedado fuera de juego con cuatro escaños (los mismos que en 2019) que no son suficientes para conformar un bloque de izquierdas en la Asamblea de Extremadura desde donde impulsar sus ideas. Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz y el codiciado control sobre las listas para el 23J son cuestiones internas del partido que han hecho correr ríos de tinta en la última semana y sobre las que otros líderes territoriales han marcado su posición, pero de Miguel prefiere ponerse de perfil. La autocrítica que hace de su resultado el pasado 28 de mayo tampoco es muy severa. Con la legislatura que comience el día 20 será la tercera que ejerce de diputada autonómica en la oposición.

–Parecía usted rota la noche electoral, ¿no entraba en sus cálculos que ganara el bloque de derechas?

–Siempre decimos que no hay que creerse las encuestas, pero ninguna daba que fueran a sumar Partido Popular y Vox. Revalidar nuestros resultados ha sido una heroicidad viendo el panorama general en otras autonomías, pero nuestro objetivo no era ese sino torcer el brazo en un gobierno de coalición y llevar a cabo transformaciones políticas. Que se abriera la posibilidad a que la extrema derecha gobernara en Extremadura no es una perspectiva buena.

–Había dos escenarios más: la mayoría absoluta de Vara o la de Guardiola, ¿el que ha salido ha sido el peor para usted?

–Para mí sí. Sabemos lo que supone un gobierno de Partido Popular y Vox porque ya lo hemos visto y, además de retroceso en derechos, son sumamente inestables porque los que ha habido se han roto, como en Murcia, Andalucía o Madrid.

–¿Dos semanas después, cuál es su análisis en frío de lo que les ha fallado a ustedes, qué autocrítica hacen?

–Había un voto de castigo al partido socialista evidente que quizás nos ha repercutido a nosotras cuando hemos expuesto que queríamos entrar en el gobierno de coalición, pero haber mantenido los resultados ha sido un triunfo. Pienso que se ha puesto en valor nuestro trabajo en estos cuatro años y nuestro espacio político como un espacio de unidad, coherente y solvente. Quizá ante esta ola reaccionaria y conservadora en todo el país y si le sumamos las campañas en contra era complejo tener mejor resultado, así que al final ha sido un éxito.

–Si analiza los votos, en 2015 su formación sacó más de 50.000, cuatro años después con usted de candidata perdieron más de 5.700 y ahora acaban de perder casi 8.000 votos más, ¿no nota que falla algo más allá de una ola o campañas en contra?

–Es evidente que no estamos llegando a conectar con la ciudadanía a la que queremos representar. Creo que estoy representando a las familias trabajadoras de Extremadura, a la agricultura familiar, a las personas más jóvenes y a las mujeres. Son nuestra apuesta política y no hemos sabido convencer a este electorado obviamente, pero creo también que no es tiempo de flagelarse porque hay cosas que están fuera de nuestras posibilidades. En la balanza creo que han ganado más las cosas que hemos hecho bien.

–¿El pacto PP-Vox en Extremadura lo da por hecho?

–Totalmente. Estamos asistiendo a un teatrillo para alargar la investidura por intereses electorales del señor Feijóo. El pacto se va a dar y es una pena que estiren los plazos porque tenemos muchas necesidades en esta tierra.

–¿Cómo espera esta legislatura desde una posición poco relevante?

–Al revés. Creo que nuestra posición va a ser muy importante porque necesitamos frenar muchas cuestiones que la extrema derecha va a poner encima de la mesa. Necesitamos ser una firme oposición a todas las políticas de retrocesos y recortes que ya vivimos con el señor Monago cuando la señora Guardiola formaba parte de aquel gobierno.

–Usted dice que serán relevantes, pero no tienen capacidad de influencia con la representatividad que le han dado las urnas.

–Aunque no haya capacidad de influencia es necesario que haya gente vigilando y fiscalizando la acción de gobierno para que la gente sepa lo que se está haciendo.

– ¿Qué retrocesos concretos espera?

–Todo lo que tiene que ver con derechos de las minorías, que van a ser barridos de un plumazo, no solo por Vox. Feijóo ya dijo que iba a derogar la Ley Trans o el derecho a la vivienda. Y Moreno Bonilla ha privatizado la atención primaria en Andalucía.

– Perdone, no me consta que se haya privatizado la atención primaria.

–Pero han aprobado una ley para derivar la atención primaria a los hospitales privados.

– En Extremadura ya se derivan pacientes a la privada para reducir listas de espera.

–Con lo cual a las arcas públicas le cuesta el triple y además han despedido a 8.000 médicos en Andalucía. El índice de privatización de servicios públicos es cada vez más grande. El PSOE lo hace con pudor, pero el PP lo tiene en su ADN porque creen que funciona el mercado libre en servicios fundamentales.

–¿Cree que Guardiola (PP) o Gordillo (Vox) escucharán algunas de sus propuestas esta legislatura?

–Creo que el Partido Popular va a ser rehén de Vox como lo fue en el Ayuntamiento de Badajoz. Cuando abres la puerta a la extrema derecha es difícil entenderte con fuerzas democráticas

–¿Cree que ignorarán por completo a su grupo parlamentario?

–Yo sigo esperando que me llame Guardiola.

–¿Vara la ha llamado?

–Guillermo y yo hemos hablado. Y a María le he escrito para felicitarla y me ha dicho que me llamaría y no lo ha hecho. Eso muestra el poco interés que tienen en llegar a acuerdos con mi fuerza política.

–32 escaños el bloque de izquierda, 33 el de derecha. El equilibrio es muy justo, ¿qué posibilidades hay de que un diputado se descuelgue del segundo bloque y se cree un grupo mixto?

–Si hay acuerdo de PP y VOX apuesto a que no dura cuatro años. Cero que antes de que se cree un grupo mixto vamos a elecciones. Guardiola quiere repetir lo que hizo su padrino Moreno Bonilla.

–¿Usted ha hablado de «debacle general» en las últimas elecciones, ¿en qué posición queda por tanto Podemos de cara a la integración con Sumar?

–Las negociaciones son ásperas y complejas con un puzzle con tantas piezas, pero no deberían versar sobre los resultados de mayo, no sería justo porque Sumar aún no ha concurrido a unas elecciones. Respeto esas negociaciones, aunque no se pueden generar espacios con vetos y sí con generosidad y humildad.

–En 2015 Podemos consiguió una diputada en el Congreso, ¿ve complicado obtenerlo el 23 de julio?

–Espero que Extremadura esté representada más allá del bipartidismo. Si no, estamos vendidísimos. Es muy importante esa pata estatal para no ser esos versos libres que solo nos quejamos.

–¿Cuándo presentan a sus cabezas de lista?

–Hasta dentro de una semana no se sabrá. Primero tenemos que solucionar lo que tenemos sobre la mesa (la confluencia)

–¿Esos candidatos los deciden en Madrid o en Extremadura?

–Antes se hacían primarias y ahora creo que no da tiempo a eso. Pero los que salgan partirán desde Extremadura, pelearé por eso.

–¿Aceptaría alguien de fuera?

–No. Extremadura no se puede permitir eso. Tiene que ser una persona que viva en Extremadura

–¿Alguien de las listas a la Asamblea sería lo lógico?

–Ahora no tengo ni idea. Nos pondremos con ese asunto la semana que viene.