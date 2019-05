Irene de Miguel apura su campaña entre cerezas Rafa Mayoral (con camiseta clara), Irene de Miguel y dos responsables de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo. / Palma «Si a Ciudadanos le dan los números, la opción más probable es un pacto con Vara», vaticina la líder de Unidas por Extremadura ANTONIO J. ARMERO Cáceres Viernes, 24 mayo 2019, 08:15

El Valle del Jerte está en estas fechas lleno de cerezas, de temporeros dando millones de horas de trabajo cada día para recogerlas de los árboles y llevarlas a la fábrica o la cooperativa, y también está ahora la comarca decorada con carteles con lemas del tipo 'El valle se muere'. Este contexto es el que eligió ayer Irene de Miguel para el penúltimo día de su primera campaña electoral como candidata a presidir la Junta. La cabeza de lista de Unidas por Extremadura (confluencia integrada por Podemos, Extremeños, Izquierda Unida y Equo) estaba a la una en punto a las puertas de la Cooperativa del Campo de Navaconcejo, 250 socios y fundada en el año 1937, lo que la convierte en una de las más antiguas de la comunidad autónoma. Ahí recibió ella a Rafa Mayoral, que es diputado en el Congreso, secretario de Relación con la sociedad civil y movimientos sociales de Podemos y un poco extremeño. Su familia materna procede de Andalucía, pero su padre es de Villanueva de la Serena y su abuelo nació en Talarrubias y trabajó para Iberduero en Cáceres.

La pareja política escucha las explicaciones que le dan dos responsables de la cooperativa mientras media docena de hombres y alguna mujer descargan furgonetas llenas de cajas de cereza con una pinta estupenda. «El Valle del Jerte está ahora mismo a la vanguardia de la agricultura de montaña a nivel europeo, pero necesita un empujón», apunta la líder izquierdista, que propone establecer «un precio mínimo, un precio sostén, a los productos del campo en función de los costes de producción anuales». Y también, como ya ha explicado otras veces en esta campaña, aprobar una ley de venta directa que permita a los agricultores vender su producto sin tener que pasar por los intermediarios.

Es parte de su receta para luchar contra una de las mayores quejas, si no la principal, de los cereceros del Jerte: lo poco que les pagan por la materia prima que constituye su sustento vital. O si se prefiere: la diferencia que hay entre el precio al que ellos la venden y al que se la encuentran luego en los supermercados. «Es una injusticia» y algo «absolutamente incomprensible», se quejó ayer Rafa Mayoral, que cree que esto solo se explica si aceptamos que «hay alguien que se está llevando la riqueza, y no es precisamente la gente que está trabajando todos los días en el campo».

«Fernández Vara representa el lado más conservador del PSOE», opina la candidata

Ahí, cerca del monte, entre agricultores y frutas, parece cómoda Irene de Miguel, que es ingeniera agrónoma con un máster en agricultura ecológica. Seguramente la razón principal sean las estrategias de partido, que todos las tienen, pero quizás el hecho de que la candidata conozca bien el sector primario influye a la hora de explicar por qué la opción que ella lidera ha basado una parte sustancial de su campaña en el ámbito rural y en la agroganadería. En estos días, ha visitado incluso localidades en las que su formación no presenta candidatura para las municipales.

«Nuestro eslogan para esta campaña es 'Pueblo a pueblo'», refrenda ella. «Extremadura es rural -argumenta-, y entendemos que es bueno ir a sitios pequeños donde vive gente que a veces tiene la sensación de que no se les escucha lo mismo que a los de municipios más poblados. Además, es necesario ir a esos lugares en los que siguen funcionando las redes de clientelismo y caciquismo. De todas formas, también hemos estado en las ciudades».

Mitin celebrado ayer en el parque de La Isla de Plasencia. / Palma

Breve balance

Plasencia, Cáceres, Mérida o Badajoz han sido, efectivamente, paradas durante esta carrera electoral que concluirá hoy. «Yo soy la cara, pero la campaña no habría sido posible sin un montón de gente que está detrás, de voluntarios que han puesto su tiempo y su dinero a disposición de la candidatura, porque entienden que Extremadura se merece algo mejor».

Si lo de ahora no vale, hace falta un cambio, viene a decir de Miguel, que cuando le lanzan el balón de los pactos, en vez de despejarlo lo coge y opina. ¿Se cree eso que todo el mundo dice de que Guillermo Fernández Vara, al que las encuestas dan como ganador pasado mañana, pactará con Ciudadanos? «Si a Ciudadanos le dan los números, es la opción más probable, pero quizás no le den los números y saque menos de lo que cree», apunta la candidata de Unidas por Extremadura, que anteayer afirmaba en una amplia entrevista en HOY que un gobierno de progreso en la región pasa por el entendimiento entre la candidatura que ella encabeza y los socialistas. Lo cual no quita para que piense también que el actual presidente autonómico puede alcanzar un acuerdo con Cayetano Polo, aspirante del partido naranja.

Ayer la acompañó Rafa Mayoral, diputado de Podemos con raíces familiares extremeñas

«Fernández Vara representa el lado más conservador del PSOE, el que se encuentra cómodo con la derecha -afirma-. En esta legislatura ha pactado presupuestos con el PP de Monago, y presupuestos que eran de recortes y poco sociales. Y yo creo que esto lo van a penalizar los votantes». «Nosotros somos la única opción de voto progresista», resume de Miguel, en una de las frases que ha repetido en los últimos 15 días. Asegura, además, que esta idea se la hacen llegar los ciudadanos en la calle. Los mismos a los que ayer habló primero en Navaconcejo, luego en encuentros sectoriales -se reunió por la tarde con una asociación de cereceros y con trabajadores de Ambulancias Tenorio- y para cerrar el día, en un mitin en Plasencia.

Eligieron La Isla, un parque a tres minutos andando de la Plaza Mayor. Un sitio al que la gente va a pasear, a correr, a tomar una cerveza en una terraza, a bañarse en el río Jerte en verano, a hacer piragüismo durante todo el año, a tumbarse en el césped, a que el perro estire las patas, a fumarse algo, a acariciarse, a leer, a escuchar un concierto de música y cuando hay elecciones a la vista, a un mitin. El penúltimo de De Miguel en esta campaña que se acaba.