Industria, Ribera del Marco y ocio centran el programa electoral de Salaya en Cáceres

Es algo más que un decálogo (son 11 puntos en total) pero concentran la esencia del programa electoral del PSOE para mantener la alcaldía de ... la capital cacereña otros cuatro años más. Luis Salaya ha dado a conocer este jueves las medidas en las que trabajará en el caso de revalidar su actual cargo como alcalde. La industria, con el impuso de un nuevo polígono y la mejora del de Capellanías, la adecuación de la Ribera del Marco y el ocio (con la creación de una agenda cultural para el Mayor, infraestructuras deportivas, parques infantiles y atención a la adolescencia) son los asuntos en los que trabajará hasta 2027 si los votantes cacereños así lo deciden en las elecciones del 8-M.

Uno de los objetivos de Salaya es poner en marcha nuevos programas de actividad física para mayores con la instalación de parques biosaludables y espacios de socialización. Se mantiene la apuesta por rehabilitar el mercado de la Dehesa de los Caballos para convertirlo en salón de baile y ocio de los senior de la ciudad.

En cuanto a la Ribera del Marco se pretende llevar a cabo un proceso de «renaturalización y potenciación de las huertas y usos tradicionales». También entra en este proyecto la construcción de la Neocueva de Maltravieso, ya aprobada y con fondos europeos.

Incluye el actual alcalde en sus promesas la finalización del segundo tramo de la Ronda Sur, abordando aparcamientos disuasorios y carriles bici en la ciudad e impulsando un nuevo contrato de autobús para seguir conectando las barriadas.

También hace hincapié en la necesidad de seguir construyendo infraestructuras deportivas, como la construcción de una nueva piscina climatizada. Se implantará también «un nuevo recurso de salud mental comunitario», en el marco del Plan de Salud Mental de Extremadura.

Los adolescentes también están en la mente de Luis Salaya, que ha prometido la creación del programa 'Cáceres en Inglés' para fomentar la inmersión lingüística en países anglosajones de jóvenes que estudian el segundo ciclo de ESO.

Cánovas

No está en este programa condensado, pero Luis Salaya también ha anunciado la reforma de la avenida de España y el parque de Cánovas. La idea es «mantener el aspecto histórico de este paseo central, los cambios queremos que sean fruto de un proceso de participación ciudadana, es un proceso extenso y profundo para definir entre todos los que queremos que sea esto», ha dicho. «Lo de aparecer con una respuesta cerrada desde las instituciones y con una maqueta de cómo va a ser ya es caer en errores que ya han pasado factura», indicó señalando las escaleras mecánicas de Alzapiernas. Para financiar estas obras la idea es hacerlo con fondos propios y otra a través de un nuevo eje de vertebración urbana que financiaría la Unión Europea.

¿Qué parte de los programas electorales se llegan a concretar? «Venimos de un cumplimiento muy muy alto del programa anterior pese a todas las dificultades y con algunas cosas importantes que han quedado en el tintero». Según el alcalde se ha logrado un 80% de lo prometido en la anterior campaña electoral. «Se ha quedado fuera el mercado Dehesa de los Caballos que no ha dado tiempo a ejecutarlo, no consideramos que se haya quedado fuera el bloque C, que va derribarse y saldrá a licitación en las próximas semanas». Indicó que otras «pequeñas cosas» se han quedado fuera de manera consciente. «Después del covid hubo una decisión consciente de limitar el cumplimiento del programa electoral, no era responsable mantener las mismas necesidades».