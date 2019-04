El PP impugnará la lista del PSOE en Alburquerque para que Vadillo no encabece la candidatura El presidente del PP provincial de Badajoz Francisco Javier Fragoso / HOY Francisco Javier Fragoso ha tildado de «absolutamente inmoral» por parte de los socialistas la decisión de que encabece la candidatura «el criminal Ángel Vadillo» E.P. Viernes, 26 abril 2019, 14:33

El presidente del PP provincial de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que su partido impugnará la lista local del PSOE en Alburquerque para que el «criminal» Ángel Vadillo no encabeza la candidatura socialista en dicha localidad pacense.

De este modo, el responsable 'popular' ha explicado que su partido ha decidido «no» quedarse «parado de forma impasible» ante una «decisión desde el punto de vista ético reprochable» y que, a su juicio, «también debe ser combatida desde el punto de vista legal», en alusión a la «decisión absolutamente inmoral« por parte del PSOE de que encabece su lista en Alburquerque »el criminal Ángel Vadillo«, ha dicho.

Al respecto, en declaraciones a los medios este viernes en Badajoz, Fragoso ha anunciado que antes del 2 de mayo, cuando según ha indicado acaba el plazo para poder hacerlo, el PP presentará «un recurso» para «intentar que los jueces pongan la cordura que el PSOE ha decidido no poner, tomando la decisión de que Vadillo y todos los concejales que se fueron del PSOE con él vuelvan a su casa, vuelvan al PSOE« en Alburquerque.

Además, ha incidido en que con esta circunstancia de que Vadillo encabece la lista socialista en Alburquerque, el PSOE «una vez más demuestra que no le importa la ética, ni la política» sino que «lo único que le importa son los votos»; y se ha mostra «convencido» de que «los ciudadanos de Alburquerque, de Extremadura y de España les van a hacer pagar esta decisión» a los socialistas.

«Nosotros estamos ya cansados de que el PSOE se le llene la boca de feminismo, de defensa de las mujeres, a la hora de hablar de igualdad y de lucha contra el maltrato, y que decida que encabece una de sus listas, la lista de Alburquerque, alguien que está condenado por haber amenazado, haber amedrentado y haber hecho toda una campaña de persecución a una mujer por motivo puramente de su vida privada, poniendo todo el aparato de la administración y todo el aparato del ayuntamiento en contra de esa mujer«, ha aseverado Fragoso.

Condena

En este sentido, entiende que «los socialistas demuestran que las mujeres sólo le interesa hasta que llegan los votos, y que para ellos lo único importante son los votos«. »Les da igual los derechos de la mujer, les da igual la ética y les da igual pasar por cualquier tipo de aro con tal de creer que van a conseguir votos«, ha añadido sobre el PSOE.

Además, ha apuntado que «el señor Vadillo no ha pagado con la sociedad la condena que tuvo«. »El señor Vadillo ha sido indultado por Pedro Sánchez cuando entre otras cosas habíamos llegado los partidos políticos a un acuerdo de no indultar a políticos, y menos a políticos que habían sido condenados por vejar a mujeres, que es por lo que ha sido Ángel Vadillo condenado«, ha espetado.

De este modo, Fragoso ha exigido que el PSOE «tome las decisiones que tiene que tomar» y que «lo eche (a Ángel Vadillo) de la candidatura», y ha añadido que si dicho partido «no» lo hace entonces el PP va a «intentar que sea la justicia y que sean los jueces» lo que lo hagan.

«Si ellos (el PSOE) no lo hacen vamos a intentar que sea la justicia y que sean los jueces», porque «el señor Vadillo no ha cumplido con la sociedad, el señor Vadillo ha sido indultado para no entrar en la cárcel, pero el señor Vadillo no ha cumplido con la sociedad... No ha cumplido ni la condena que tuvo de dos años y medio de cárcel ni la condena de inhabilitación», ha aseverado el 'popular'.

«No es digno que una persona que utilizó su puesto de alcalde contra una mujer por el mero hecho de que lo criticaba tenga ahora mismo el aval del PSOE para encabezar su lista«, ha incidido Fragoso, quien ha añadido que esta cuestión desde la formación socialista »sólo demuestra que no tienen ética, que se les llena la boca de hablar de feminismo«.

«Se les llena la boca (a los socialistas) de hablar de militantas como hacía el portavoz socialista en el ayuntamiento (de Badajoz, en alusión a Ricardo Cabezas) en el mitin de Pedro Sánchez, pero no les importa aquellos que vejan a las mujeres con tal de conseguir o intentar conseguir votos como lo van a hacer en Alburquerque», ha incidido. «Nos parece éticamente reprochable y legalmente que hay que combatirlo. Y hasta el final vamos a llegar», ha recalcado.