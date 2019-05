HISTORIAS DE CAMPAÑA «Es raro que hablemos de política» Miguel Pino en su aula del instituto Luis Chamizo de Don Benito. :: e.d. Miguel Pino acaba de cumplir 18 años y podría estrenarse en las urnas, pero se plantea no votar como forma de protesta ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ Miércoles, 15 mayo 2019, 10:25

Miguel Pino tiene 18 años y luce la 'L' en el coche con el que llega a su instituto, el Luis Chamizo de Don Benito. Conductor novel, que se estrena este año también en las urnas o, al menos, podría hacerlo. «Se puede decir que ejercí mi derecho a no votar», relata, pues en las elecciones generales del 28 de abril, Miguel optó por la abstención. Algo que se plantea también para el próximo 26 de mayo. «Me abstuve porque no quería votar por mal menor. Mi voto sería una forma de sustentar un juego político con el que no estoy de acuerdo y prefería abstenerme antes que votar en blanco», explica este joven residente en Villanueva de la Serena.

Pese a su juventud, expone de forma clara sus ideas. También en cuanto a su futuro próximo. Sus planes pasan primero por superar la prueba de acceso a la Universidad dentro de tres semanas. Después, le gustaría irse en verano al extranjero antes de comenzar un grado superior.

Para Miguel la política era un tema que le inquietaba ya antes de la mayoría de edad, cuando reconoce que sí tenía mucha ilusión por votar. «Me interesaba bastante la política, incluso estuve en el consejo infantil del Ayuntamiento y muy próximo a las bases de Podemos. Pero luego me fui separando», recuerda. Cree que en el pasado se vio bastante influenciado por su círculo de amistades, algo que no sucede ahora, «porque es raro que entre amigos hablemos de política, ahora algo más por el clima que se vive en estas elecciones, pero lo hacemos sin llegar a profundizar».

Pero la política sí que se cuela en su entorno familiar de forma habitual, sobre todo en conversaciones con su madre, «a mi padre no le gusta tanto». Dice que ambos son por tradición votantes de izquierdas, aunque su madre tiene un planteamiento similar al suyo. «Ha oscilado bastante en su pensamiento, tanto que incluso se planteó votar a Vox, como voto de castigo», asegura. Esas conversaciones familiares han calado en su pensamiento político, «no puedo decir que no, pero poco a poco he ido forjando mi propia opinión».

Una visión que se construye en torno a la idea de que la política está mal enfocada y que se tiñe de 'maquiavélica'. Por ello, opina que «las preocupaciones del político se basan únicamente en mantenerse en el poder, pero no miran más allá, ni al bienestar de la sociedad. Además la descentralización del Estado y la creación de tanta maquinaria gubernamental es un lastre para la economía», afirma sin titubeos. De ahí su decisión de no votar, pese a tener derecho a hacerlo.

Si se planteara hacerlo, no tiene claro a quién daría su papeleta. Pese a que su ideología tiende hacia la izquierda, no le convencen del todo los planteamientos que escucha. Tampoco concibe votar a los partidos de derecha, «porque además plantean ciertos problemas que me preocupan y no dan soluciones a mi forma de pensar». En su opinión, el sistema político necesita una reforma, algo que no encuentra reflejado en ningún programa político. De modo que cree que la abstención es «mi forma de mostrar el descontento con el sistema actual».

Su conocimiento sobre los candidatos es difuso. Ubica a Guillermo Fernández Vara (PSOE) y a José Antonio Monago (PP), pero desconoce quiénes son los de Vox o Unidas Podemos, al tiempo que se olvida de Ciudadanos. A nivel municipal, sólo aporta un nombre: el alcalde socialista de Villanueva de la Serena Miguel Ángel Gallardo. «No conozco a los demás, porque Villanueva es un feudo socialista desde que llegué». Lo hizo cuando tenía dos años procedente de Asturias y estaba lejos de poder votar.