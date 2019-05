El amor y el odio en Alburquerque Carteles electorales de Marisa Murillo como candidata del PSOE, ayer, en Alburquerque. / CASIMIRO M. Historias de campaña El PSOE cambia de candidato dado que el alcalde Vadillo está condenado, y en el pueblo admiten que hay mal ambiente ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 21 mayo 2019, 08:36

Se lo están cargando. Es una buena persona...» Y se echa a llorar. Una vecina de Alburquerque no puede reprimir las lágrimas porque Ángel Vadillo no se puede presentar a las elecciones del domingo. El plan B del PSOE es Marisa Murillo.

Vadillo es el alcalde desde hace 24 años, tres mandatos con ORPO y otros tres con el PSOE. Comenzó la campaña electoral como número uno de los socialistas, pero el PP presentó un recurso y el juzgado de lo Contencioso Número 2 de Badajoz determinó que es inelegible por estar cumpliendo una condena por amenazar a una vecina. En el mensaje navideño de 2010 Vadillo dirigió unas críticas contra esta, a la que amenazó con airear cuestiones de su vida privada si no retiraba una denuncia que había presentado contra él.

Así las cosas, la que iba de número dos va ahora de número uno. La cara de Marisa Murillo está ya en las banderolas que cuelgan de las farolas en el centro de la localidad. La mayoría dan por hecho que volverá a ganar el PSOE y ella tomará el relevo.

Vadillo sacó en 2015 nueve de doce concejales. El próximo domingo compite con el PP, Cs e IPAL (Independientes por Alburquerque). Hasta que se abran las urnas se mantendrá la incógnita de qué ocurrirá, pero en un paseo por el pueblo hablando con los vecinos se saca la conclusión de que el pueblo está dividido entre el amor y el odio a Vadillo.

Todos coinciden en una cosa: «A mí no me nombres». Hablan, pero nadie quiere ver su opinión con su identificación. «Ni loca».

Los hay que quieren a Vadillo incondicionalmente. «Su situación es muy dolorosa. Porque ay, ay, ay... Yo lo quiero mucho. Es una buena persona y un buen político. Le voy a votar a él siempre. Él ha estropeado su vida por el pueblo», dice la vecina que no puede evitar ponerse a llorar cada dos por tres.

Pero no todo el mundo le quiere tanto. «O eres amigo de él o no trabajas en el Ayuntamiento, no coges los contratos de seis meses. La gente está desesperada. Lo que tiene que hacer es irse porque es una especie de Franco. Ahora se ha cargado la ladera del castillo, que se está cayendo a cachos, para organizar allí las ferias y en el Ayuntamiento han estado tres meses sin cobrar. ¿Que si quiero salir en el periódico HOY diciendo todo esto? No, no», dice un hombre de mediana edad.

Otro mayor le contradice en la plaza del pueblo. «Llevamos 24 años con un ambiente súper bueno y que conste que yo no me he beneficiado en nada. El resto son bulos, que tienen infectada toda Extremadura. Que conste que Vadillo no se ha llevado ni un duro. Todo lo ha hecho por el pueblo», argumenta en su defensa. «A mí no me nombres».

«Hay un lío muy grande. Odio, rencor e insultos. Lo hay entre los políticos, pero pasa a los vecinos», explican unas mujeres de unos 60 años. Creen que Vadillo no se irá si gana el PSOE. De hecho, en los bares hay listas de recogida de firmas para convertirlo en alcalde honorario y asesor del Ayuntamiento.

«El ambiente está calentito, calentito», dice otra mujer que ronda los 50. «Los que tenemos un negocio nos callamos porque no nos interesa hablar y después metemos el voto en la urna con nuestra idea», admiten. Asegura que es más fácil que te llamen para trabajar desde el Ayuntamiento si hablas primero con Vadillo. «Si le comentas que estás pasando un mal momento, te saca aunque sea un contrato de media jornada... Pero las bolsas no se mueven como deberían», añade. «Quiere hacer favores a todo el mundo y al final el que se ha quemado es él. Ha estropeado su vida por el pueblo», dice después una tercera mujer. Recuerdan el caso de Bicinatura, una fábrica de bicicletas con participación del Ayuntamiento que cerró dejando un rosario de deudas.

Todos coinciden en que el mal ambiente trasciende la política, los vecinos se hablan pero todos saben quién apoya a unos y quién a otros. Y así el pueblo anda estos días envenenado, dividido entre quienes votarían de nuevo a Vadillo y quienes están deseando que cambie el partido en el poder.