HIstorias de campaña Dos candidatos condenados al empate Juan José Paniagua y Jaime Díaz echan un pulso en el salón de plenos de Barrado. Jaime Díaz (PSOE) y Juan José Paniagua (PP) recibieron los mismos votos en 2007 y 2015 y la Alcaldía de Barrado se decidió por sorteo

En Barrado la gente vota. La participación más baja en las últimas cuatro elecciones municipales fue del 87,78% en 2007. En el resto siempre ha estado por encima del 89%.

Muy poca gente se queda en casa a la hora de elegir a su alcalde. Y es que los vecinos de este municipio del Valle del Jerte (con poco más de 400 personas empadronadas) son conscientes de que su voto puede decantar la balanza hacia uno u otro lado. Es obvio que cada papeleta cuenta, pero en pocos lugares resultan tan decisivas.

Dos de los tres últimos comicios locales se han tenido que resolver por sorteo tras empatar en número de apoyos las dos únicas candidaturas que se presentaban. Una vez finalizado el escrutinio, en la Junta Electoral Central se lanzó una moneda al aire para adjudicar el séptimo concejal del pleno municipal.

En 2007 salió cara para el Partido Popular, por lo que Juan José Paniagua se convirtió en el alcalde del municipio. La fortuna cambió de bando en 2015 y Jaime Díaz, candidato del Partido Socialista, recuperó la Alcaldía perdida ocho años antes.

Dos empates, uno resuelto para cada bando. Pero los ediles también han vencido sin necesidad de moneda en unas elecciones. En 2003, Díaz aventajó en casi 20 papeletas a Paniagua, que se cobró la revancha en 2011, imponiéndose por tan solo dos votos.

«No es un pueblo dividido por la política», afirman sin embargo ambos políticos locales, que no ponen objeciones a la fotografía de los dos juntos que se les propone. El próximo 26 de mayo volverán a enfrentarse en las urnas pero de un modo un poco distinto. Paniagua no repetirá como cabeza de lista del PP, aunque sí va en el número dos de la lista municipal. «Por motivos personales, no me encuentro con motivación para ejercer como alcalde; si he decidido ir en las listas es para apoyar a Saray Breña, la nueva candidata», asegura.

Sí optará a la Alcaldía, en sus quintos comicios, Díaz. «Las demandas más habituales de los vecinos están centradas en temas sanitarios y otros servicios que cada vez se complican más en los pueblos pequeños», aporta el actual regidor, que añade que la localidad tiene buenas dotaciones.

Si se analizan los datos de las elecciones celebradas a lo largo del presente siglo, se observa que la participación se mantiene, pero cada vez hay menos votantes. Eso habla del descenso de población. «Yo nací en los años 60 y había más de 900 habitantes, ahora somos menos de la mitad», reconoce Díaz.

También se comprueba que el PSOE obtiene en Barrado peores resultados en los comicios locales que en los autonómicos y nacionales, mientras que el PP mejora. Paniagua saca pecho. «Se vota más a la persona y la gestión sin importar las siglas; creo que nuestras políticas benefician más a los ciudadanos», dice el popular, que apostilla que sus vecinos tienen una buena percepción de su labor al frente de la Alcaldía. Como no podía ser de otra forma, Díaz tiene una opinión contraria. «Perdimos muchos apoyos al asumir el coste político de aceptar que la carretera que une el Valle del Jerte y La Vera tuviera que atravesar el municipio; era la única opción, pero hubo quien no estuvo de acuerdo», expone el socialista, que insiste en que han tardado en recuperar la confianza perdida por esa obra.

Sí coinciden en que buscan lo mejor para el pueblo y que las relaciones son buenas entre ambos y entre las agrupaciones. «Una vez que empieza la legislatura hay acuerdos en muchos aspectos, se trata de mejorar lo que hay», admiten.

Habrá que esperar al día 26, pero en Barrado es posible que ni cuando cierren las urnas se podrá decir eso de que la suerte está echada.