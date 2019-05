HISTORIAS DE CAMPAÑA «En el pueblo se vota a la persona» Julian nació en Vichy (Francia) en 1976, vive en Badajoz y es especialista en trabajos en altura. :: j. v. a. Julien es francés, de izquierdas, lleva 13 años viviendo en Extremadura y votará en Castuera J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 13 mayo 2019, 09:32

Julien David arranca cada mañana a las seis y media y a las ocho ya está colgado de alguna fachada. Termina a las cuatro de la tarde después de un par de paradas para desayunar y comer. Este francés nacido en Vichy en 1976 se dedica a los trabajos verticales y hace ya 17 años que reside en España, los últimos 13 en Extremadura. «Empecé a estudiar Física y en 1998 fui de erasmus a Granada. Allí aprendí el español y conocí a Sara, mi pareja. Me gusta la escalada, las setas y la bicicleta. Ahora vivimos en Badajoz y tenemos una niña de seis años y un niño de año y medio. Ellos tienen la doble nacionalidad, yo no, pero creo que debería pedirla porque mi vida está aquí», se presenta este padre inmigrante durante un receso en el trabajo en el que aprovecha para pedir una tostada de cachuela.

Julien vota en Francia el equivalente a las elecciones generales, por eso no acudió a las urnas el pasado 28 de abril, pero en las municipales y las europeas del 26 de mayo sí votará aquí, en su caso en Castuera (5.921 habitantes) porque es el pueblo de su pareja y está empadronado allí desde 2006.

Respecto a los electores extranjeros que residen en Extremadura, están llamados a votar en las próximas elecciones municipales 2.472 personas (1.376 en Badajoz y 1.096 en Cáceres); y al Parlamento Europeo, 1.811 (1.019 en Badajoz y 792 en Cáceres). Por países de origen, Francia (168) es el tercero que más peso tendrá en las locales tras Rumanía (916) y Portugal (641).

Sin televisión en casa, este francés afirma que tiene conciencia política, -«la política sirve para solucionar los problemas de la gente», dice- pero reconoce que no sigue mucho la actualidad. «Los debates en televisión los seguí a trozos pero cuando ya terminaron, y la noche de las elecciones generales sí hice por enterarme de cómo habían quedado los resultados».

Julien afirma haber percibido una mayor intensidad en la actualidad política en los últimos dos o tres años. «Noto que entre mis amigos cada uno tiene sus ideas y cada vez hay más diferencias», señala alguien a quien le gustaría que prevaleciera un sentimiento más solidario en cuanto a la inmigración.

No le pone cara a todos

Aunque no conozca de memoria los programas de los partidos políticos, Julien sabe qué temas le preocupan. Con carácter general reivindica «mejores condiciones laborales con sueldos más altos y una mayor estabilidad. También conseguir que el mundo sea más sostenible». De manera particular, habla de que la gratuidad de la educación de cero a tres años le solucionaría muchos problemas de conciliación porque el centro al que va su hijo está a punto de cerrar.

Otra cosa distinta es afinar hasta el punto de ponerle cara a quien espera que resuelva sus problemas. «En Castuera conozco el nombre del alcalde, Paco Martos (PSOE), y poco más. Supongo que se presentarán el PP y Ciudadanos, pero ahora mismo no sé el nombre de los candidatos. En cuanto a Vox no creo que se presente en un pueblo tan pequeño, pero no estoy seguro».

Sobre los aspirantes a presidir la Junta de Extremadura solo cita al actual presidente Guillermo Fernández Vara. De Monago se acuerda tras hacer un esfuerzo memorístico. «Sé que fue presidente un tiempo», añade. De los extremeños de las otras formaciones no tiene ni idea, aunque afirma que sí podría ponerle cara y nombre a los líderes de los cinco principales partidos de ámbito nacional (Sánchez, Rivera, Iglesias, Casado y Abascal).

Julien se declara proeuropeísta. «No estoy a favor del Brexit y aunque no me sorprende, creo que es un error». En cuanto a la llegada de la extrema derecha a España explica que en su país «el Frente Nacional que lidera Marine Le Pen está mucho más asentado que Vox aquí. Por eso en Francia, donde la elecciones son a doble vuelta, mucha gente vota en función de cómo frenar a FN».

«Mis ideas políticas las tengo claras, lo que pasa es que en unas elecciones locales se vota más a la persona que al partido. En mi caso soy de izquierdas y puedo bascular entre PSOE, IU y Podemos. Sin embargo, a nivel europeo sí se abren más opciones y ahí el abanico es más abierto porque podré irme hacia los ecologistas».

Un total de 54 eurodiputados se designarán en las elecciones al Parlamento Europeo, una de las tres citas del último domingo de mayo. La Cámara de Estrasburgo se compone de 751 representantes elegidos en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. El reparto por países se realiza en función de la población. Cuando el Reino Unido, que ahora tiene 73 parlamentarios, abandone la UE de forma definitiva, el número total se reducirá a 705 escaños. Corresponderán a España 59, cinco más que ahora, que se asignarán en función de los resultados del día 26.

Desde 1979, los europarlamentarios son elegidos por sufragio universal directo por un período de cinco años, de ahí que estos comicios no siempre coincidan con otras citas. Las primeras elecciones europeas en España se celebraron en 1987, un año después de la incorporación al proyecto comunitario. En aquella ocasión coincidieron con las municipales y autonómicas, lo que volvió a ocurrir en 1999 y se dará por tercera vez en 2019.

Cada Estado miembro decide la forma que adoptan sus elecciones, pero debe garantizar la igualdad de género y el secreto del voto. La edad mínima para votar es de 18 años, salvo en Austria, donde es de 16. España funciona bajo el sistema de circunscripción única, con candidaturas únicas, pero que pueden cambiar de nombre e integrantes por comunidades autónomas. Este año hay 32 listas. Las votaciones comenzarán el 23 de mayo en Holanda, pero en la mayor parte de países serán el día 26.