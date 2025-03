El PP se va de mercado, mercadillo y romerías

La candidata del PP, María Guardiola, dedicó este sábado a completar el tour ideal de una campaña electoral: mercado, mercadillo y romerías, dos, que además ... no serán las últimas, avanzó su equipo. Esta vez tocaron la de Villafranca de los Barros y la de Fuente del Maestre, donde la montaron en carro y comió. En este pueblo donde gobiernan los populares hace años convenía recobrar ánimos antes de desplazarse por la tarde a esa especie de zona cero que sería Salvatierra de los Barros si existiera allí lo que se ha dado en llamar despectivamente macrovertedero, proyecto que ningún partido apoya, pero las dudas abrieron una brecha en la corporación socialista en noviembre, así que allí acudió, por si acaso.

Guardiola acabó el día en Zafra en una concentración motera, pero arrancó la jornada del sábado en Villafranca de los Barros, una plaza históricamente socialista hasta que en 2019 un conocido empresario de la zona, José Manuel Rama, se presentó por Ciudadanos y ganó la Alcaldía pactando con el PP. Pero en octubre de 2022 se retiró por desgaste de la política y dejó allí gobernando al ahora débil partido naranja, que con sus cinco ediles más los cuatro del PP tumbaron hace cuatro años una reválida del PSOE, que entonces sacó ocho. Este frágil puzzle tricolor suscita una incógnita de cara al 28 de mayo y da a entender que tan codiciado municipio de casi 13.000 habitantes es conquistable, por eso Guardiola ya se refería ayer a su candidata, Carmen Romero, como «alcaldesa».

Las dos se pasearon por el mercado de abastos, donde Guardiola escuchó las quejas de algunos comerciantes acorralados por las grandes superficies. De hecho, medio mercado está vacío. Guardiola saludó a los tenderos y sus clientes, pero le ocurre que no todos están dispuestos a parar con ella, dice que porque hay cámaras delante y la gente no se quiere significar. Una vecina que la elogió y le dijo «a ver si traes un cambio» no quería dar su nombre después y habló de «dictadura». Esto no le pasó con Ramón Sánchez, afín al PP cuyo eslogan es «de la mar el mero, de la tierra el cordero y del mercado de abastos Ramón el Pescadero». 30 años lleva ahí y le explicó a la candidata con unos filetes de merluza de por medio que le consta que hay más superficies comerciales interesadas en venir a su pueblo, que por favor no se olviden de ellos. «¿Cómo voy yo a competir con Mercadona», le espetó luego el dueño de la carnicería Casto mientras la política del PP borraba su sonrisa en señal de solidaridad.

La candidata del PP, tras elogiar ese mercado emblemático de altos techos, tres carnicerías, dos tiendas de embutidos y dos fruterías, les aseguró en cuanto enchufaron las cámaras que ella bajará los impuestos a estos autónomos, construirá el instituto que en 2015 prometió Vara en Villafranca, al que mencionó cuatro veces, criticó lo mucho que ha subido el IPC en Extremadura, dijo que reacondicionará la Ex-334, que es la carretera que pasa por la zona, y terminó invocando a Bildu y los 55 extremeños asesinados por ETA para cumplir con ese argumentario nacional que suele colarse entre los problemas locales.

La candidata del PP salió del mercado sin comprar nada y enfiló el mercadillo que había al lado, que comienza en el Paseo del Canal (sin agua, un cauce hormigonado donde lo mismo se pasea al perro que se juega al baloncesto en sus canastas) y tras varios zigzags tiene sus últimos puestos en la calle Cuba.

Rafa, que vende pijamas y expone miles de calcetines como si los vendiera a granel, fue el primer comerciante que saludó. Más lamentos. «Esto está muy flojo, la gente está de romería por San Isidro», le dijo a la aspirante a presidir Extremadura. Y Carmen, la candidata local, la seguía guiando y presentando a tenderos, como Dolores, gitana que lleva en el mercadillo, según ella misma, desde que nació. «¿Me conoces», le dijo Guardiola, una fórmula que emplea para presentarse y de paso calibrar sus posibilidades. «¡Claro que te conozco guapísima!», mintió zalamera la comerciante mientras le entregaban un programa del PP y un pañuelo azul. «¿Esto qué es, un partido nuevo?, ¿pero es que estamos en elecciones?», se delató. Y la candidata le explicó las cosas antes de avanzar sin poder regalar bolígrafos, que era lo que querían allí. Tampoco compró en los 18 minutos que duró el paseo por el mercadillo antes de abordar, ya sin cámaras, la romería que estaba arrancando en las afueras del pueblo.

Una campaña más austera

El equipo electoral del PP es austero si se compara con la caravana que movía Monago en 2011, cuando en los pueblos aparcaba un autobús con su cara y empezaban a desembarcar militantes de Nuevas Generaciones para animar el ambiente. María Guardiola tiene su propio coche serigrafiado con su cara donde se lee 'presidenta', pero ayer llegó en un discreto Toyota híbrido.

Al socialista Vara, su rival, se le nota más introspectivo, como si rumiara todas las preocupaciones que debe de tener como presidente y candidato a la vez.

Guardiola, como su antecesor Monago, se muestra más expansiva y aventaja a ambos en sonrisas. Un asesor socialista confesó con preocupación en privado a mediados de aquella campaña de 2011 que Monago, antes de ganar, ya tenía andares de presidente.

Pedro Sánchez, al que el PP extremeño nombra mucho, acaba de llegar de viaje intentando lo que ansía todo estadista, esa foto con el presidente de los Estados Unidos tocándote un hombro, si son los dos mejor. Vara suele adoptar esa pose cuando pasea en campaña por Extremadura. Guardiola se vio ayer que a menudo saca una mano para tocar votantes e infundir confianza en los vecinos con los que se cruza. La campaña para presidir Extremadura solo acaba de comenzar.