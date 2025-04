Guardiola y su discreta agenda sin focos

J. López-Lago Viernes, 26 de mayo 2023, 08:30 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

A estas alturas de campaña electoral es evidente que a Guardiola no le han preparado escenarios para lucirse ante las cámaras. En cambio, sí le han programado una agenda bajándose del coche por los pueblos de la región para que consiga los votos uno a uno en las distancias cortas.

Para el PP, una campaña es mucho más que la candidata o el candidato y en este caso aseguran que en esta de 2023 María Guardiola, su aspirante a presidir la Junta, ha hecho muchos más kilómetros que en cualquiera de las tres anteriores que lideró Monago. Si alguien se pregunta por él, el expresidente ha estado hasta ahora en dos mítines (Valverde de Leganés y Valdefuentes), pues, según justifican desde el equipo electoral, ha tenido que atender labores del comité nacional de campaña al que pertenece.

Él es parte de lo que en el PP este año han denominado coloquialmente «mitineros», 25 personas de la provincia de Badajoz y otras 25 en la de Cáceres, todas pertenecientes a las listas a la Asamblea dedicados a propagar el mensaje del PP allí donde candidatos locales los requieren. Además, han participado en esos mítines diputados en el Congreso como Víctor Píriz o Teresa Angulo e incluso el antecesor de Monago, Carlos Floriano, hoy también senador.

Los presidentes y secretarios provinciales del PP, así como el secretario general, Abel Bautista, también han integrado esa plantilla de «mitineros» que se ha volcado más en el sur que en el norte. No tanto porque Guardiola es cacereña y menos conocida entre los pacenses sino porque el 61,3% del censo electoral está en la provincia de Badajoz.

Con todo, Abel Bautista, director de campaña, reniega del mitin como elemento imprescindible cuando se acercan unas elecciones. En este 2023 han ideado otro formato para la candidata Guardiola que consideran más eficaz. «Las campañas aparatosas no funcionan –afirma convencido–. Tras las anteriores hemos aprendido que los mítines son para convencer a los que ya son tuyos, pero nosotros entendemos que se puede conseguir el voto en el centro y en la izquierda y eso no te lo permite un mitin, pero sí ir a siete pueblos al día, acudir a entornos sin control donde la candidata funciona bien entrando en los negocios e incluso en las casas de la gente».

Alejada de los periodistas

Salvo el contenido propagandístico que el PP sube a las redes sociales, los medios apenas han dado cuenta de estas incursiones de Guardiola en los pueblos durante la campaña. Los periodistas han estado más alejados que nunca del candidato del PP salvo en una o dos comparecencias diarias, por la mañana y a mediodía, tres o cuatro minutos para dar contenido a los informativos con un mensaje pronunciado prácticamente de carrerilla.

Abel Bautista, secretario general y director decampaña el día de la presentación de eslogan del PP.

Propuestas relacionadas con el entorno sin concretar demasiado –construir un hospital, hacer una autovía, bajar impuestos...–, frases redondas fáciles de recordar –«este debate ha sido una batucada electoral donde cada uno ha venido a tocar el tambor lo mejor que sabe»–, alejarse de Vox para recoger el voto de Ciudadanos y su reiterado «Extremadura pide cambio» han sido los mimbres de su discurso ante cámaras y micrófonos.

Y es que la baza, según el PP, no ha sido querer aparecer en los medios a todas horas, sino pisar la calle de manera discreta. Que esta especie de agenda secreta no se divulgue desde el partido se explica, según Bautista, «porque la candidata se siente más natural y porque no queríamos dar la imagen del típico político que va a un pueblo rodeado de cámaras, sonríe, se echa la foto y se va».

La líder popular ha participado en dos mítines por once de Vara en esta campaña

María Guardiola ha protagonizado dos mítines –los dos principales cuando ha venido Feijóo– por once de su rival Guillermo Fernández Vara, la mayoría en pequeños municipios. Para Bautista, esos dos eventos con público de la candidata popular (en Badajoz y Cáceres) «han sido suficientes para movilizar a los nuestros porque ir cada día a mítines de 300 personas es un esfuerzo innecesario para la candidata».

Por otro lado, que Guardiola, pese ha haber sido concejala en Cáceres, no tenga la mochila política de Monago también suma. «La gente ha estado muy receptiva con ella toda esta campaña, que ha sido muy en positivo y nos han recibido muy bien en todos lados, no como en 2019. Ahora nadie nos ha dicho que no, y ella se ha vaciado en el tú a tú», decía ayer Abel Bautista, que lleva inmerso en diferentes campañas electorales del PP desde 2013 como asesor jurídico y esta es la primera que dirige.

Cualquier asesor sabe que un error a pocos días de ir a votar puede ser decisivo y minimizando la exposición de los políticos se reduce esa posibilidad. Sobre si borraría aquel lapsus de Feijóo cuando arrancó la campaña en Badajoz y dijo estar en Andalucía, de lo cual los socialistas han hecho picón recordándolo prácticamente al inicio de cada acto, Bautista cree que aquello se ha quedado en las redes y no les penalizará en las urnas. «En la calle ni se habla de eso y el que se haya enterado lo verá como una anécdota simpática», concluye.

