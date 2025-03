Guardiola se compromete a impulsar un plan para reformar los hospitales

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que si gobierna tras las elecciones del próximo 28 ... de mayo, impulsará un Plan de Infraestructuras Sanitarias para reformar los centros hospitalarios de la región.

En concreto, Guardiola ha avanzado que se actuará en aquellos centros donde las reformas «sean más urgentes» como el Hospital Universitario y el Materno Infantil de Badajoz.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este domingo durante una visita que ha realizado a Badajoz junto al candidato del PP a la reelección a la Alcaldía de la capital pacense, Ignacio Gragera, y miembros de la candidatura del PP.

En declaraciones a los medios, la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha asegurado que a partir del 28 de mayo los pacenses van a encontrar «una aliada en la Junta de Extremadura» y van a encontrar «una Administración cercana, que escucha y que va a dar respuesta en lugar de silenciar sus demandas».

Según ha lamentado, «todavía resuenan esas palabras gruesas» de Fernández Vara faltando el respeto al alcalde y a todo el equipo de gobierno, y ha reprochado que los que «llaman inútiles a los representan a los pacenses son los mismos que están permitiendo que se inunden los quirófanos o que haya techos en los centros hospitalarios que se caen».

Por todo ello, Guardiola ha aseverado que gobernar es «gestionar independientemente del color político del ayuntamiento», y eso ha dicho, es eso lo que va a hacer ella, «dejando de un lado la inercia, la desidia y las chinchetas y me voy a poner a gestionar».

Agravios al río Guadiana

Además, la presidenta del PP extremeño se ha referido a los «agravios» que está sufriendo el río Guadiana ya que los pacenses «llevan muchos años teniendo que soportar» la invasión del nenúfar mexicano «mientras las administraciones miran para otro lado», informa el PP extremeño en nota de prensa.

Ante esta situación «yo no me voy a callar, no voy a hacer oídos sordos ni voy a mirar para otro lado», ha reafirmado Guardiola, quien ha avanzado que cuando sea presidenta de la Junta, además de reunirse con la ministra de Transportes para reclamar la finalización del AVE y las autovías prometidas, también se reunirá con la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana «para que den soluciones a este grave problema del nenúfar mexicano y que esas soluciones se consignen en los Presupuestos Generales del Estado», ha asegurado.

Y es que «ha llegado la hora de que dejemos atrás los agravios con esta tierra y de que se salde esa deuda histórica que tiene nuestro país con Extremadura», ha resaltado.

Ignacio Gragera

Por su parte, el candidato del PP a la reelección a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado la voluntad del PP regional y local de «ayudar a la ciudad de Badajoz en los grandes problemas estructurales que hoy todavía sufrimos, por desgracia», y que según ha lamentado, «se han visto agravados como consecuencia de la dejadez del gobierno regional y de la dejadez del gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana».

En concreto, Gragera se ha referido a la «situación insostenible» de la sanidad en la ciudad, como es el caso del Centro de Atención a los Dependientes de Extremadura, «con casi tres años de lista de espera para los usuarios de la ciudad de Badajoz», lo que a juicio del alcalde, «hace imposible poder acceder a ningún tipo de recurso de ayuda pública para aquellos que más lo necesitan».

Se trata de «es una situación insostenible a la que se vive», no solo en ese centro sino «también en los puntos de atención continuada del Perpetuo Socorro, donde los cuatro equipos que están trabajando están absolutamente saturados», ha lamentado Gragera, quien ha añadido que «el perjudicado obviamente es el paciente», ha dicho.

Así, ha añadido que «con el río pasa prácticamente lo mismo», ya que se lleva «varios años discutiendo sobre lo que hay que hacer en el río, pero las administraciones competentes que son Junta de Extremadura y, sobre todo, Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no hace nada», ha lamentado.

«El río se nos muere, pero al río lo están matando poco a poco», ha alertado el alcalde de Badajoz, quien ha señalado que «no se pueden realizar actividades deportivas, no se puede garantizar un uso correcto del río, no se puede garantizar su supervivencia si no se actúa ya», ha resaltado.

Finalmente, Ignacio Gragera ha confiado en que a partir del próximo 28 de mayo, y trabajando «codo con codo» con María Guardiola como presidenta de la Junta, puedan «exigir al Gobierno de España que termine definitivamente con esta lacra del nenúfar mexicando en Badajoz», recoge E. P.