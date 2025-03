Guardiola a Abascal: «debería ocuparse de Vara, no hacerme oposición»

Sábado, 13 de mayo 2023, 20:43

La candidata del PP a la Junta llegó por la tarde a Zafra un tanto desconcertada por las acusaciones del líder nacional de Vox, Santiago ... Abascal, que la había acusado de tener líneas «rojísimas». Según la extremeña, «me llama muchísimo la atención que un líder nacional de un partido no solo hable de mí cuando venga a Extremadura sino que también lo haga estando en Teruel. Creo que está demasiado preocupado por mí y en mi opinión debería estar preocupado por sacar a Vara del gobierno de Extremadura. Ese debería ser su interés y no criticar al Partido Popular porque lo que hace es hacerme oposición antes de llegar al gobierno. Mis líneas no son rojas ni rojísimas, son verdes, blancas y negras».

Abascal también criticó que Feijóo (PP) siga defendiendo que gobierne la lista más votada, lo que daría aire al PSOE, según Vox. Al respecto, Guardiola declaró que la lista más votada será la suya «y estoy dispuesta a que me apoye cualquier formación que quiera lo mismo que yo», dijo después de prometer un hospital en Zafra, una autovía, la Ex-43, que conecte Zafra con Jerez de los Caballeros y criticar que la A-81 hasta Granada no la impulse el PSOE.

