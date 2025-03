Gragera dice que la clausura de la FMD estaba prevista antes que el mitin de Pedro Sánchez en la Granadilla

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 17 de mayo 2023, 13:10 Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha asegurado este miércoles que nunca accedió a que La Granadilla fuera el escenario del mitin que Pedro Sánchez dará este viernes en Badajoz ... . «Es verdad que desde el Partido Socialista me informan de que posiblemente habría un acto del presidente en Badajoz. Yo les dije que cuando eso fuera así, que me llamaran porque no es un espacio público habilitado para espacios electorales. Y luego me encontré con el anuncio y la fecha. Y entonces constatamos que es imposible porque en la clausura de las escuelas deportivas municipales participan miles de personas, no solo niños sino también padres y monitores», ha afirmado.

Como adelantó este martes HOY, el PSOE quería celebrar este viernes un mitin de campaña con Pedro Sánchez en La Granadilla, pero el Ayuntamiento le comunicó que no era posible porque el sábado se celebra la clausura de la Fundación Municipal de Deportes. Por eso, el acto será en la Alcazaba. En declaraciones a la prensa, el también candidato del PP añadió que se trata de un acto al que «van más de 5.000 personas. Tiene varios días de preparación, desde el martes concretamente. Y un ensayo general el viernes. Por lo tanto es imposible que el viernes hubiera posibilidad de despejar el polideportivo para la celebración del acto. Por tanto, hemos puesto a disposición del PSOE cualquier otro espacio de la ciudad». Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, preguntó este miércoles al PP «qué miedo tiene para evitar que el PSOE celebre su acto central de campaña en La Granadilla» en Badajoz, un evento que celebrarán de igual manera pero en este caso en la Alcazaba pacense. En rueda de prensa en Mérida, la portavoz socialista ha avanzado que el PSOE celebrará su acto central de campaña este próximo viernes, 19 de mayo, a las 19,00 horas en la Alcazaba, con la asistencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ante esta situación, Soraya Vega ha preguntado «¿qué miedo tiene el Partido Popular para evitar que el PSOE celebre su acto central en La Granadilla?», ha dicho la portavoz, quien ha insistido en preguntar «¿Qué teme el PP de Extremadura?», tras lo que ha aseverado que van a celebrar su acto central «de igual manera», pero en este caso en la Alcazaba de Badajoz. --

