Fernando Pizarro se lanza en Plasencia a por los votos «de todos los colores»

Un cartel multicolor en el que predomina el azul sí, pero en el que aparecen el rojo del PSOE, el morado de Podemos, el verde ... de Vox y el naranja de Ciudadanos. Un cartel en el que está el logo del PP, pero en el que destacan bastante más Plasencia y Fernando Pizarro. Un cartel en el que se incluye el lema de campaña del partido, 'Entre todos', pero que se completa con la aportación local 'Para todos'.

Un cartel, en definitiva, que «refleja nuestros años de gobierno, nuestro eslogan y nuestro objetivo», ha resumido el candidato del PP, Fernando Pizarro, en su presentación y en la del programa electoral con el que acude a las urnas para revalidar, por cuarta vez consecutiva, su mayoría absoluta.

«Hemos incluido todos los colores, porque mi proyecto no es de derechas ni de izquierdas, porque todo el mundo tiene cabida en él, porque no se excluye a nadie ni por su ideología ni por su color», ha declarado. Porque su objetivo, otra vez, es lanzarse a por los votos de todas las formaciones, las de siempre y las nuevas que concurren este 28-M. «Es el objetivo porque mi programa es el más integrador, porque lo he demostrado durante 12 años consecutivos», ha defendido.

Un programa, por otro lado, «realista, en el que no hemos incluido actuaciones que no son de mi competencia o que ya sé que no se pueden realizar». Porque, ha argumentado Pizarro, «el papel lo soporta todo, es así, pero después hay que mirar a los ojos a los ciudadanos y, por eso, en mi programa solo hay actuaciones que se pueden hacer en los próximos cuatro años».

En total, ha concretado, 257 actuaciones que los ciudadanos podrán conocer a través del QR que el PP repartirá con un tríptico con los colores de la bandera de Plasencia y que también se podrán conocer, en papel, en la sede del partido, «para que todo el mundo pueda acceder a ellas».

Dos proyectos

Dos actuaciones destacan por encima del resto en ese programa electoral: la reforma de la avenida del Valle y la urbanización urbanística que hará posible la desaparición de los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal, una vez sea una realidad el colegio de las huertas de la Isla.

La remodelación de una de las principales avenidas de la ciudad supondrá una inversión de cuatro millones de euros. «Un proyecto que en unos días se someterá a exposición pública» y que afectará a los 940 metros de longitud de una vía «que contará con carril bici y miradores a las huertas».

Y en los 5.000 metros cuadrados que en pleno centro de la ciudad se liberarán con la desaparición del Alfonso VIII y el Ramón y Cajal, «construiremos un gran parque con zonas de recreo y deportivas, para que se convierta en el gran pulmón del centro, y un aparcamiento subterráneo de 800 plazas en parte del espacio que hoy ocupa el Ramón y Cajal». Dos solares en concreto «que pondremos a la venta para financiar esta operación urbanística».

El PP incluye en su programa la recuperación de más paños de la muralla, la construcción de un nuevo edificio para terapias acuáticas en la piscina de Sor Valentina Mirón -«solicitaremos fondos europeos para ello»- y la habilitación de espacios en San Miguel y el centro para que, «junto con la guardería de La Data, podamos avanzar en la conciliación de las familias placentinas».