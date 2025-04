Fernández Vara: «El domingo tenemos que movilizar a los indecisos»

El PSOE cerró la jornada de campaña electoral de este miércoles, 24 de mayo, con un acto al aire libre en la localidad pacense ... de Don Benito. Guillermo Fernández Vara, secretario general del Partido Socialista, arropó a su candidato, José Luis Quintana, que aspira a su tercera legislatura, que estará marcada por el proceso de unión iniciado en 2022 con Villanueva de la Serena.

Y fue cuando hizo referencia a la fusión cuando Quintana obtuvo el aplauso más largo del público presente en este acto que se prolongó durante algo más de hora y media. Cabe recordar que en el municipio dombenitense, donde el 66,27% de los votantes apoyó la fusión en el referéndum, se presenta Siempre Don Benito de manera abiertamente en contra a este proceso que se prevé que finalice en 2027.

De esta forma, Quintana aspira también a ser el último alcalde de la localidad, ya que los próximos comicios municipales deberían ser ya para elegir un único alcalde para la nueva ciudad que surgiera de esta unión.

«Quiero seguir siendo alcalde no solo para mejorar la vida de mis vecinos, quiero que tengamos un proyecto colectivo; ofrezco experiencia y estabilidad, cuando hay estabilidad es cuando se avanza», dijo Quintana en un acto que tuvo lugar en las escuelas del Ave María, pleno centro de Don Benito. Quintana estuvo arropado además por vecinos de la localidad, pero también por miembros locales y regionales del partido. «Necesitamos estabilidad en Don Benito y en Extremadura, por eso creo que son tan decisivas estas elecciones para el futuro, no podemos votar ni por la incertidumbre ni por el retroceso», prosiguió.

José Luis Quintana presentó en primer lugar uno por uno a los miembros de su candidatura, también para las seis entidades locales menores que tuvieron su participación a través de Judit Olivares, alcaldesa de Hernán Cortés, que acompañó a Quintana y Fernández Vara. «Después de tantos años en la política, a nosotros solamente nos mueve el futuro», dijo Quintana a Guillermo Fernández Vara, «probablemente nuestra moderación y la tuya no se lleve, la crispación y las guerras inútiles están en otro sitio».

En referencia a la fusión, insistió en querer seguir adelante con el proceso «porque sale beneficiado Don Benito, que tendrá cosas que no tiene si no nos fusionamos, quiero la fusión por Don Benito». Quintana terminó su intervención visiblemente emocionado al dirigirse a su familia, «esta es la última vez que me presento».

Al ámbito local también hizo referencia Guillermo Fernández Vara recordando, entre otros, al popular Mariano Gallego, histórico alcalde fallecido en 2015. «Pese a que no siempre pensábamos igual, Mariano Gallego trabajó poniendo lo que creía mejor para Don Benito; hecho cosas importantes por esta ciudad, sobre todo en su primera etapa, pero se necesitaba a alguien que se echara la ciudad a las espaldas», afirmó sobre Quintana, en la alcaldía las dos últimas legislaturas, «la historia de Don Benito en estos años es el desarrollo de un proyecto, es una ciudad cargada de proyectos, futuro e ilusión».

De cara al 28-M, Vara pidió movilizar a los indecisos. «Es muy importante lo que vaya a pasar el domingo, el resultado no es neutro», aseveró, «el 28-M, tenemos que movilizar a los indecisos, que los hay y que son progresistas no regresistas». Asimismo, también pidió «votar con memoria, no nos olvidemos de nuestros mayores, que no todo el mundo los trata igual».

Sanidad y educación

La intervención de Vara estuvo también marcada por las referencias a la sanidad y a la educación. Sobre lo primero, dijo trabajar para «recuperar la sanidad que teníamos antes de la pandemia». En materia de educación, resaltó la importancia de potenciar en la región, entre otros, la Formación Profesional: «Es importante formar a la gente para todo lo que viene, no solo en aquello que guste, en función de la demanda que va a haber». Como ejemplo, dijo, el 70% de la plantilla que se necesitará en la fábrica de diamantes de Trujillo es de Formación Profesional.