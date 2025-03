Feijóo reta a los barones del PSOE a rebelarse y exigir la ruptura con Bildu

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 12 de mayo 2023, 14:50 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo asegura tener numerosas razones para derogar al sanchismo. La inclusión de miembros de ETA en las listas de EH Bildu, que a lo largo de la legislatura se ha convertido en un socio fundamental para la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, para el 28-M le ha dado una más. «Me repugna, igual que a la inmensa mayoría de votantes del PSOE, que Bildu lleve a asesinos en sus listas. Me estremece que el partido de Gobierno diga que eso merece un respeto y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación», clamó este viernes el líder del PP en un acto en Toledo en el primer día de campaña.

En la tierra de Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con las decisiones que se toman en la dirección de Ferraz, el expresidente de la Xunta atacó la sumisión del PSOE a esa alianza con la izquierda abertzale y apeló a la «dignidad» de los candidatos de Sánchez para que le planten cara y no miren hacia otro lado. «No pueden avalar este despropósito», aseveró Feijóo, que retó a los dirigentes territoriales socialistas a abandonar el partido en caso de que Sánchez mantenga su alianza con EH Bildu. Si ellos callan, avisó, «a mi no me van a silenciar, porque me repugna como a la mayoría de los votantes del PSOE».

En Génova tienen la convicción de que esta cuestión indigna a la ciudadanía y a gran parte de los votantes del PSOE que en menos de dos semanas tienen que votar en las elecciones municipales y autonómicas. Una primera vuelta de las generales de diciembre en la que se mide la capacidad de resistencia de Sánchez o la solidez de Feijóo. «¿De verdad vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad es normal después de todo lo que hemos sufrido?», insistía el dirigente gallego. Y reiteraba su llamamiento, a continuación, a todos aquellos socialistas descontentos con los «interminables desmanes» del presidente del Gobierno para quienes, tentó, las puertas de su partido están abiertas de par en par. «Si la gente con sentido de Estado no cabe en el PSOE, cabe en el PP», remachó.

Ignora la propuesta de Vox

Feijóo no se pronunció sobre la ofensiva planteada por Vox, que este viernes planteaba la ilegalización de EH Bildu a través de la ley de partidos. Una propuesta que no es nueva y con la que el partido de Santiago Abascal trata de forzar al resto de partidos a posicionarse sobre la ilegalización de la formación abertzale, que cuenta con cinco escaños en el Congreso.

El presidente de Aragón y candidato a la reelección, Javier Lambán, ha sido hasta el momento una de las voces críticas dentro del PSOE que condenan la inclusión en las listas de Bildu de 44 etarras en Euskadi y Navarra. El socialista ya ha pedido a los suyos «romper cualquier relación con un partido -dijo- que incluye en sus listas a asesinos».

El líder de la oposición sí se refirió al encuentro de Sánchez y Joe Biden en la Casa Blanca. Recomendó al presidente que «no utilice la agenda internacional para tapar los problemas nacionales» y ahondó en la división del Gobierno en política exterior, y más concretamente en lo que se refiere a tener a Estados Unidos como aliado. «Me daría vergüenza –dijo– presidir un Gobierno cuyos integrantes dañan el prestigio de mi país».