Feijóo advierte que «Bildu manda y Sánchez obedece»

«Creo en la reconciliación de verdad y lo que ha hecho Bildu es lo contrario a la reconciliación, es volver al pasado». Alberto Núñez Feijóo aprovechó este domingo su visita a Vitoria para arropar a los candidatos del PP vasco para cargar con dureza contra la izquierda abertzale por haber incluido a condenados por pertenecer a ETA en las listas electorales y al PSOE por los pactos que mantiene con los de Arnaldo Otegi. El dirigente popular fue muy duro con los socialistas y apeló a aquellos que «sufrían los asesinatos y lloraban con nosotros». Todo eso ha cambiado porque, añadió, «ahora Bildu manda y Sánchez obedece».

Los populares han encontrado en las listas de la coalición el ariete perfecto para abrir una enorme vía de agua en las filas del PSOE a solo dos semanas para las elecciones. Lo que se aventuraba como una campaña centrada en la economía, en medidas sociales o incluso en enfatizar las diferencias entre los socialistas y Unidas Podemos, ha virado hacia los acuerdos entre Sánchez y la izquierda abertzale. Se trata de una presa que el PP no piensa soltar, convencido de que provoca un enorme desgaste en las filas socialistas.

El PP, de hecho, ya no pone el foco solo sobre el presidente del Gobierno, sino también sobre todos los barones socialistas, incluidos aquellos como Emiliano García-Page o Javier Lambán, muy críticos con los pactos con EH Bildu, pero que no rompen con Sánchez. En este clima llegaba Feijóo a Vitoria, una ciudad en la que los populares confían en pelear por la Alcaldía y en territorio, Álava, que siempre ha sido el principal granero de votos de los populares en Euskadi.

Arropado por numerosos simpatizantes y los principales cargos públicos, Feijóo puso en valor el papel de los populares vascos y recordó el papel en el Ayuntamiento de la capital vasca y en la Diputación foral. El presidente del PP tuvo un gesto simbólico al abrazarse con Ramón Rabanera. Pero, sobre todo, cargó contra Sánchez por todos los flancos.

Una sociedad «más dividida»

Durante su intervención, recalcó que, en realidad, la cita del 28-M son unas «elecciones generales» que servirán para «derogar el sanchismo». A este respecto denunció el endeudamiento, las principales leyes aprobadas durante los últimos años por el Gobierno, que «la sociedad española está más dividida» y que en La Moncloa hay un presidente «débil» en manos de «minorías radicales».

«Ha dejado la gobernabilidad en manos de quienes quieren romper España», señaló Feijóo, quien recalcó que su partido siempre ha pensado que «es mucho mejor mirar al futuro que al pasado a pesar de todos los que quedaron en el camino», en alusión a las víctimas de ETA. Pero por eso «nunca aceptaremos que aquellos que humillan a la sociedad hagan política».

«Creo en la reconciliación de verdad, pero lo que ha hecho Bildu es lo contrario, es volver al pasado», aseveró. En un tono muy duro, el presidente del PP enfatizó que «los sueldos de los verdugos no los pueden pagar las víctimas» porque es «volver a revivir los momentos más dolorosos del pasado». A su juicio, todo esto no hubiera pasado con el Partido Socialista de Nicolás Redondo o Ramón Jáuregui, «aquellos socialistas que lloraban con nosotros, pero ese PSOE ya no está y solo queda el partido sanchista».