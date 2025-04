Extremadura Unida apuesta por una candidatura regionalista única

El presidente de Extremadura Unida, Pedro Cañada, trabajará para intentar aglutinar bajo una coalición una candidatura única de todos los partidos regionalistas de cara ... a las elecciones generales del 23 de julio para defender los intereses de la región.

Cañada lamenta que en las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo ninguna formación de carácter regionalista lograra representación en la Asamblea de Extremadura, por lo que apela a la unidad de estas fuerzas políticas para conseguir algún escaño en el Congreso de los Diputados.

«No queremos privilegio ninguno, ni que nos traten como a los catalanes o los vascos o a otras regiones, pero por lo menos en la media nacional, que tengamos todos los derechos y todas las posibilidades que tienen otras comunidades», señaló ayer el líder regionalista, que avanzó que se reunirán este sábado para intentar llegar a un acuerdo porque «no hay tiempo que perder».

La cita será a las 10.00 horas en el Club Encinar de la capital cacereña y en ese encuentro Extremadura Unida quiere conseguir una candidatura conjunta de todos con nombres propuestos por las diferentes formaciones regionalistas «pero en unión para defender los intereses de Extremadura», insistió Cañada.

«Lo importante es que seamos capaces de unirnos para defender estos intereses, con eso nos basta», aseguró el líder regionalistas, que añadió que a la hora de conformar las listas si hace falta se «echa a suerte». De momento, a esa reunión irá Extremadura Unida, Juntos por Extremadura, Extremeñistas, Extremeños y Cáceres Viva.

En una rueda de prensa ayer viernes, Cañada insistió en que a pesar de las tendencias políticas de cada grupo lo importante es el carácter regionalista de las formaciones porque aunque haya matices diferentes, «son relativamente salvables», dijo. «Entre todos podemos llegar a un acuerdo. Esa es mi visión de lo que pueden hacer los regionalistas. Las diferencias, aunque las tengamos, no son tan graves como las que pueden tener, por ejemplo, en Alemania donde han estado más de 20 años juntos, la derecha y la izquierda», recordó.

«Si no somos capaces de unirnos en cosas que son relativamente superables es que hay demasiado egoísmo en uno o en otro. Entonces yo creo que eso hay que salvarlo».

No obstante, si hoy o en los próximos días no se llega a un acuerdo y no se llega a esa coalición regionalista, Extremadura Unida se presentará por sí sola a las elecciones del 23-J. «Si en estos días que no tenemos muchos, no podemos, si se impide, nosotros iremos con nuestro nombre y apellido y estaremos dispuestos a colaborar con quien sea, pero el tiempo es tan escaso ahora que no podemos estar veinte días discutiendo el sexo de los ángeles», subrayó.

Cañada cree que «es cuestión de buena voluntad, de que no haya trampas, de que no se vaya tratando de apoderarse de lo del otro. Si esto lo hacemos de buena fe, es posible, sin duda alguna», concluyó.