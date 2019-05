El exconcejal del PP Luis Sauceda pide el voto para el socialista José Luis Quintana ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 23 mayo 2019, 09:24

El ex concejal del PP de Don Benito, Luis Sauceda, sorprendía ayer con un mensaje que se viralizaba rápidamente y en el que pedía el voto para el socialista José Luis Quintana. «Los que me conocéis sabéis que no creo en partidos, creo en personas. Creo que Don Benito tiene que seguir creciendo y mejorando de la mano de José Luis Quintana y para ello te pido el voto, para que revalide la alcaldía», rezaba el mensaje público en redes sociales.

«El próximo domingo, cuenta conmigo», concluía. Cabe recordar que el que fuera número dos de María Josefa Valadés renunciaba a su acta de concejal en noviembre del año pasado por «asuntos personales, pero también políticos», señaló entonces.