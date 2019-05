«Ya ni les escuchamos» De izquierda a derecha, Vitoriano, Cándido y Pedro, ayer en el paseo de Cánovas, en Cáceres. / L. Cordero Jubilados y universitarios coinciden: el 26-M es importante y votarán, pero la campaña les importa poco ANTONIO J. ARMERO Cáceres Miércoles, 22 mayo 2019, 08:40

«Antes eran dos partidos, pero es que ahora son ocho o nueve. ¡Adónde vamos a llegar». Pedro, Victoriano y Cándido comparten etapa vital (la jubilación), banco (de los de sentarse) y también opiniones sobre política. No en lo que se refiere al voto, que ahí se intuye alguna discrepancia en lo tocante a la alcaldía, sino a cómo ven esto de las campañas, los mítines, los debates y demás jaleo electoral. Si el criterio de estos tres jubilados cacereños vale como termómetro sociológico y si es verdad el dicho de que no hay mayor desprecio que la indiferencia, la clase política puede darse por enterrada.

Es Pedro quien se queja de lo complicado que se ha puesto el tablero con tanto partido. Pero sus compañeros de asiento en el parque de Cánovas, en el centro de Cáceres, no solo no le contradicen, sino que vienen a refrendar lo que él comenta, aunque usen otras palabras. «Si es que todos dicen lo mismo: te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar...», aporta Cándido, que cuenta que unos metros más abajo de donde ellos echan la mañana hay dos puestos informativos de dos partidos políticos, aunque para él son casi como dos farolas. «Yo me niego a coger octavillas de ninguna clase, ni aunque la chica que me la ofrece al pasar sea conocida, como ya me ha pasado, y ya lo siento por ella». Vitoriano escucha, asiente y resume en cinco palabras el sentir de la bancada sobre la política y los políticos: «Ya ni les hacemos caso».

Violeta, Ángela y Lucía, universitarias. / L. C.

Votar para poder criticar

Pese a la displicencia, los tres irán el domingo a votar, que lo cortés no quita lo valiente. «Es que si no votas, no vale luego criticar», opina Vitoriano. En esto coinciden con otro trío, el de universitarias que también comparten banco en la explanada de la facultad de Filosofía y Letras. El campus de las once de la mañana y el Cánovas del mediodía son dos mundos separados por la distancia física -15 minutos en coche si hay suerte para aparcar en el centro- y por la generacional. Aunque los columpios la amortiguan bastante, la media de edad en el parque se dispara. Con ella, también el desinterés por la política, que se vive no con fervor pero sí con algo menos de desapego entre los veinteañeros que estos días apuran el curso.

«Antes eran dos partidos, pero es que ahora son ocho o nueve. ¡Adónde vamos a ir a parar!», se queja Pedro, jubilado

«Yo dudaba entre dos partidos, pero me metí en sus páginas web, me leí los programas y ahora ya lo tengo claro», cuenta Ángela. A su lado, Violeta ratifica el planteamiento de su amiga y asegura que sí les interesa la campaña electoral, aunque no han ido a ningún mitin. «Nos informamos de política por lo que vemos en la tele y sobre todo por Twitter», coinciden las dos alumnas de Filología Inglesa. Se mantiene en silencio Lucía, que luego explica que muy a su pesar, no podrá ejercer su derecho el domingo porque se le pasó el plazo para tramitar el voto por correo.

Juan Antonio, en la sede vecinal de La Madrila. / L. C.

En otra parte de la ciudad, Juan Antonio explica que sí irá a meter en la urna los tres sobres. No ha ido a un mitin en su vida ni hacerlo figura entre sus planes de futuro. «Tengo ya casi decidido a quién votaré», afirma el hombre, que acaba de jubilarse tras 19 años atendiendo el bar de la asociación de vecinos de La Madrila. ¿Casi? «Sí, casi, porque no me llega a convencer del todo el candidato de mi partido», explica. ¿Y está aburrido de elecciones? «Yo me aburro pronto», admite el hombre, que aporta una pista sobre su estado de ánimo en relación con la política. Es más bien un argumento irrefutable, casi una prueba pericial. «Si te fijas, verás que en la tele (la del bar, que ya no atiende él pero donde aún tiene mano) está puesto un canal en el que dan películas, no se pone otra cosa».

«Las elecciones son importantes, pero no las sigo mucho, la verdad», admite Samuel, universitario

'Paramount Channel', en concreto. Eso es lo que se ve a la una y cuarto de la tarde de un martes en el bar de la asociación de vecinos de La Madrila, desde el que se accede a una habitación en la que un grupo de mujeres en chándal da clases de gimnasia. «No vale para nada poner política en la tele porque lo que dicen no te aclara nada -reflexiona Juan Antonio-. No hay más que ver cómo fue la campaña de las elecciones generales, con esos debates en los que no iban a hacer política sino a insultarse los unos a los otros». «Últimamente, veo a la gente cansada de la política», dice Juan Antonio desde el bagaje que le da el tiempo que pasa en el bar. Los fines de semana, sobre todo, se juntan bastantes a tomar algo y echar la partida. «Y hay clientes que se ve que ya pasan de hablar de política», refrenda el recién jubilado, que casi triplica en edad a Samuel y Cristina, estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones que se toman un descanso en el campus cacereño.

«Demasiada corrupción»

«Las elecciones son importantes, pero la verdad es que no las sigo mucho», admite Samuel, cuyo padre opta a la alcaldía de su pueblo. «Sí que iré a votar, pero no porque se presente mi padre. Iría igualmente aunque él no estuviera en política. De hecho, en las generales del mes pasado voté». «Si la gente no vota, no puede luego andar quejándose», plantea su amigo Cristian, dando pie a un intercambio de opiniones enriquecedor. «Hay demasiada corrupción en España, en todos los partidos -abunda Samuel-. Ahora están saliendo cosas de hace diez años. En otros países no pasan estas cosas. Aquí hay demasiada avaricia».

Cristian (de pie) y Samuel, ayer en la UEx, en Cáceres. / L. Cordero

Diez minutos con Samuel y Cristian ayudan a romper clichés sobre la juventud. Y ellos mismos creen también que sobran tópicos. «Aunque se diga esto de que todos los políticos son iguales, en el fondo todos tenemos nuestras ideas y al final siempre hay alguno con el que coincides más que con el resto», expone Samuel. «¿Habéis ido a algún mitin en esta campaña electoral?». Los dos niegan con la cabeza y Cristian comenta que «el otro día, Vox llenó la plaza de san Jorge». «Es alucinante...», añade. «Yo soy cazador, pero no por eso voy a votar a Vox -continúa el futuro ingeniero-. Y además, no me gustan los toros, que caza y toros no son dos cosas que tengan que ir unidas siempre. Y entre la gente con la que cazo, hay lo mismo personas de derechas que de izquierdas», expone Cristian, el mismo que ante la última pregunta, da una respuesta que ordena el contexto y que a todos hace reír.

-¿Tenéis ganas de que llegue el domingo y ya pase todo?

- Tenemos ganas de que llegue el jueves, que tenemos un examen de los gordos.