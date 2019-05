María Francisca García: «Estoy dispuesta a ir llamando puerta a puerta para traer empresas a Plasencia» Paqui García ante el hospital Virgen del Puerto de Plasencia, que ha elegido para la fotografía por considerarlo un servicio a mejorar, ya que opina que su situación actual es «penosa». / ANDY SOLÉ El partido naranja opta por presentar en la ciudad del Jerte un equipo totalmente nuevo encabezado por una mujer sin pasado político María Francisca García Candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Plasencia C. MATEOS PLASENCIA. Miércoles, 15 mayo 2019, 08:30

Sin ninguna experiencia previa en cargos públicos, al igual que sus compañeros de lista, Paqui García entra directamente en política como candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Plasencia. El reto no le asusta y cree que en los tiempos que corren llegar sin 'mochila' es una ventaja para un candidato, y no un inconveniente.

-A pesar de no tener ninguna experiencia en política, acepta ir como candidata a la alcaldía por Ciudadanos. ¿Por qué?

-Porque conozco Plasencia desde hace muchos años y ha ido decayendo. Se ve en Plaza Mayor, que ya nunca está llena. Ciudadanos siempre me ha gustado, y tomé la iniciativa de afiliarme el año pasado. El partido me lo ha propuesto, y si yo puedo hacer algo que sirva para mover a Plasencia y sacarla de la situación en la que se encuentra lo haré. Me lo propusieron y me lo estuve pensando como dos meses. Me lo estoy tomando como un reto.

«Yo tuve que irme de Extremadura para poder trabajar y no quiero que a mi hijo le pase lo mismo»

-¿Qué le han aconsejado sus amigos y familiares?

-Ha habido de todo, pero lo más importante, que es mi marido, me ha animado a que lo haga. Además tengo un gran equipo que está siempre detrás de mí.

-¿Considera una ventaja o un inconveniente esa falta de experiencia en política?

-Como soy ingeniero técnico me gustan las cosas controladas, y lo veo como una ventaja sobre todo porque yo no tengo mochila política. A mí nadie me puede recriminar nada. Sobre los inconvenientes, teniendo un equipo que me respalda no tiene por qué haberlos. Tenemos ingenieros, economistas, cirujanos..., gente joven y con ganas de trabajar, y eso es algo que te motiva mucho, porque lo que necesitamos en Plasencia son ilusiones y salir de la situación de pasividad en la que está toda Extremadura. Mira lo que está pasando con el tren, con la situación de paro, que la gente joven en cuanto le ofrecen algo fuera se va.

-En la lista no está el actual concejal de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández. ¿Cuál es el motivo?

-No se ha presentado ni se ha ofrecido. No te puedo decir, habría que preguntarle a él.

-¿Es esta la lista de Cayetano Polo frente a Victoria Domínguez?

-No, no creo que en el partido haya facciones. Vamos todos en el mismo sentido. Cayetano Polo va a ser presidente de la Junta y María Victoria Domínguez nos va a apoyar desde el Congreso a Plasencia y a toda Extremadura. Todos vamos a una, si no no tendría sentido.

-Tiene el reto de que la conozcan los placentinos en un periodo muy breve de tiempo. ¿Cómo piensa conseguirlo?

-Nunca se conoce del todo a nadie, pero bueno. Estamos en las redes sociales, poniendo carpas en la calle, reuniéndonos con asociaciones... Nos estamos moviendo bastante. Nuestro lema en Ciudadanos es escuchar, hablar y actuar.

-¿Cuál es el objetivo de Ciudadanos en Plasencia en estas elecciones? ¿Con cuantos concejales se conformaría?

-Con todos. Hay que ir con ese ánimo, no pensando que se va a sacar uno o dos. Desde luego yo voy a hacer lo posible en todo momento.

-¿Si el PP o el PSOE necesitaran a Ciudadanos para gobernar en Plasencia hacía cuál se decantaría?

-De momento no sabemos lo que va a pasar y es pronto para hablar de eso. Yo salgo a ganar y a lo mejor los que tienen que pactar con nosotros son los que vengan detrás.

-¿Su nicho de votos en Plasencia está en el actual electorado de Fernando Pizarro?

-Los votantes de Ciudadanos no solo son de derechas. Somos centro moderado, y viene con nosotros gente de todas partes. No manejamos colores, sino ideas.

-Si tuviera de que destacar tres de su principales propuestas para Plasencia, ¿cuáles serían?

-Pues mejorar la situación del hospital, que es penosa, muy triste. Es el peor tratado de la comunidad, con unas listas de espera muy por encima de las legales. 120 días para una primera consulta, 200 días para una operación...

-Pero eso no es competencia del Ayuntamiento.

-No, pero sí podemos presionar. Es como lo del tren, no podemos estar sin hacer nada cuando se están dando estas situaciones. Cayetano Polo nos va a ayudar desde la Junta de Extremadura.

-¿Más propuestas prioritarias?

-El empleo, por supuesto. Yo tuve que irme de Extremadura para poder trabajar y no quiero que a mi hijo le pase lo mismo. Vamos a impulsar el comercio y las empresas locales, porque Ciudadanos es el partido de los autónomos. Hay que quitar impuestos, dar facilidades para que se instalen empresas sin trámites burocráticos, amplir el polígono industrial con suelo 'low cost'... También queremos fomentar el turismo, pero no el de mochila y zapatillas, sino el de calidad. Todo esto lo estamos tratando en mesas con distintos colectivos, porque queremos que sea muy consensuado con los sectores implicados, que son los que más tienen que aportar.

-¿En Santa Bárbara hay que derribar o regularizar?

-Ciudadanos se ciñe a la ley, y ese asunto ahora mismo está en manos de la ley, así que lo que determine la justicia. Luego, y siempre de forma consensuada, hablaremos con los implicados y buscaremos la mejor solución.

-¿Qué hay que hacer con la deuda de las huertas de La Isla?

-Es un gran problema que asusta, porque hipoteca el crecimiento de Plasencia. Aunque lo importante no es si se tiene mucho o poco dinero, sino cómo se gestiona. Y eso no lo tienen que hacer los políticos, sino unos buenos técnicos.

«Salgo a ganar, a lo mejor los que tienen que pactar con nosotros son los que vengan detrás»

-En Cáceres no hay subvenciones a los toros porque la oposición, incluido Ciudadanos, las ha rechazado. ¿Su postura en Plasencia será la misma?

-Pues en principio, no. Aquí hay mucha tradición taurina y no hemos visto movimientos en contra. Aunque en principio esto no lo llevamos en el programa, y si hubiera que tomar una decisión se podría hacer una consulta para que la ciudadanía decida lo que quiere.

-¿Qué tal es su relación con el resto de líderes políticos de la ciudad?

-La verdad es que no los conozco mucho, aunque yo soy una persona que no tengo ningún problema y no me creo ni más ni menos que nadie. Siempre estoy abierta a hablar.

-¿Plasencia está peor o mejor que otras ciudades extremeñas?

-Lo que Plasencia necesita es más tejido empresarial que cree empleo y riqueza.

-En eso todo el mundo está de acuerdo.

-Sí, pero yo estoy dispuesta ir llamando puerta a puerta para traer empresas a Plasencia. No me faltarían ganas. Tenemos mucho que aportar desde Plasencia. También necesitamos infraestructuras y transportes dignos, y no solo por el tren. No es posible que tengamos la estación de autobuses que tenemos, y que para ir a Madrid no haya un autobús directo sino que hay que ir por Ávila. Es una vergüenza. También tenemos un problema enorme en la accesibilidad de discapacitados, en zonas tan importantes como la Torre Lucía. El Ayuntamiento tampoco hace nada por la integración cognitiva, y a los autónomos se dedica a ponerles pegas en vez de ayudarles. Todo eso debe cambiar.

PERFIL Personal María Francisca García (Almendralejo, 1968). Casada y con un hijo de 18 años. Profesional Ingeniera técnico agrícola. Tiene una empresa inmobiliaria. Ha trabajado en la administración pública y en gestorías. Política Afiliada a Ciudadanos desde hace un año, sin experiencia previa en política.

Resultados MAYO 2015 .1.426 votos (6,91%), que dieron a Cs un concejal.