Discursos con amortiguador

El candidato a la alcaldía de Vox de Badajoz dice que si llegara a ser concejal y le invitaran a la fiesta del Ramadán iría, por educación y respeto. Señala también Alejandro Vélez que la fiesta de los Palomos tiene que quedarse donde está, en el centro de la ciudad y no ser desterrada a las afueras, y reconoce que la mujer maltratada necesita una infraestructura de defensa a través de botones del pánico. Su homólogo en Cáceres, Teófilo Amores, también respalda que la protección a las mujeres debe mantenerse o incluso incrementarse y que, de llegar a conquistar un sillón en el salón de plenos del Ayuntamiento cacereño, podría llegar a pactar con Podemos, si la propuesta es razonable. Todo esto lo entresaco de las entrevistas publicadas en HOY a ambos candidatos, en las que, no nos emocionemos, no todo es tan 'cool' ni civilizado, pero sí se percibe cierta moderación sobre el discurso inicial de Vox con esa arremetida salvaje de sus líderes nacionales, que quieren instaurar una especie de casticismo vintage, valga la expresión, basado en la vuelta a usos y costumbres más propios de los años 50 que del fin de la segunda década del siglo XXI.

Esas perlas de normalidad que leemos en los candidatos locales, envueltas, no lo olvidemos, de una defensa de lo añejo, de la derecha que llaman sin complejos, hacen pensar en que quizás la pérdida de la marginalidad en la que estaban antes de acceder primero al parlamento andaluz y después al nacional, y el tener el foco más encima les obligue a suavizarse, al menos de cara a la galería.

En el caso del candidato cacereño, que además ha dicho que renunciará al sueldo de alcalde y se mantendrá con su paga de jubilado, puede ser que en su ADN no anide el radicalismo de derechas que sí está vivo en una formación que pretende aglutinar a los decepcionados por el PP y los que piden mano dura contra el nacionalismo catalán. O puede ser algo todavía más simple, y que consiste en que la política municipal es otra cosa. Es decir, que al bajar a tierra y ser preguntados por cómo gestionar una ciudad, sean conscientes de que el 'Viva España' no logra por sí solo hacer ciudades más vivibles, sostenibles y justas. Vamos, que cuando se trata de arreglar aceras la ideología no pesa tanto. Así, quizás, se entiendan estos discursos amortiguados.