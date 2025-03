Diez aspirantes para gobernar Badajoz

Diez candidatos optan a la Alcaldía de Badajoz el 28-M. El aspirante a revalidar en el cargo, Ignacio Gragera, y el socialista Ricardo Cabezas ... reúnen más opciones que el resto para lograrlo. De hecho, los dos están convencidos de que serán alcaldes sin depender de otro partido.

Pero los otros ocho candidatos tienen mucho que decir y pueden ser determinantes en el caso de que ninguno obtenga mayoría absoluta y necesite de pactos.

En 2019, un acuerdo entre PP, Cs y el entonces único concejal de Vox, Alejandro Vélez, impidió que el ganador de las elecciones, Ricardo Cabezas, presidiera el pleno. Ahora el PP se presenta con quien fue candidato de Cs como número uno, el que era edil de Vox ha creado su propio partido y Cs está en vías de extinción. Así que la situación ha cambiado mucho y todos los candidatos se ven con opciones de entrar en el salón de plenos. Y, por qué no, ser determinantes como lo ha sido Alejandro Vélez en estos cuatro años a pesar de que fue el concejal con menos votos. O acabar como alcalde incluso habiendo quedado el tercero en las elecciones, como Ignacio Gragera.

Badajoz Adelante representa el partido de corte local, Badajoz 5 Estrellas busca captar a los indignados de la derecha, Vox quiere subirse a la ola nacional y tres partidos se reparten las papeletas regionalistas. Podemos, pro su parte, confía en quedarse con la representación a la izquierda del PSOE mientras que Cs cree que puede sobrevivir al tsunami que les amenaza.

Todos tienen mucho que decir antes y después del 28 de mayo, pero Ignacio Gragera y Ricardo Cabezas reúnen más posibilidades de ser alcalde hasta 2027. A continuación, ambos explican qué quieren hacer con Badajoz si lo logran.

Ignacio Gragera Candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz «Invertiremos 67 millones en las barriadas sin tocar los ahorros»

Ignacio Gragera (Badajoz, 1982) exhibe calma. Está convencido de que logrará una mayoría suficiente para gobernar en solitario, tiene muchos proyectos que sacar adelante y afirma que está encantado en el PP.

–Lleva dos años de alcalde. ¿Qué quiere hacer?

–Queremos hacer de Badajoz una ciudad más verde, más cohesionada, con mejores condiciones para emprender y que siga mirando a Portugal. Queremos hacer la ciudad más atractiva para los proyectos industriales y contar con el resto de administraciones.

–¿Qué tres medidas de su programa tienen prioridad?

–El parque periurbano del Pico junto a la playa fluvial y el auditorio. Y con esto la recuperación del Molino de los Moscoso y la cesión de la Fábrica de la Luz para el Museo de la Ciencia. Todo esto es uno de los grandes objetivos. El segundo será seguir recuperando los espacios públicos, lo que engloba asfaltado, remodelación de las grandes avenidas, la transformación del Casco Antiguo y los entornos patrimoniales. Y queremos atender a los mayores con un sistema de teleasistencia que supla la falta de plazas.

–¿Para qué prometer una playa si sabe que no nos bañaremos mientras estén las plagas?

–El baño vendrá cuando las condiciones del río se den. Pero vamos a poner la infraestructura para pasar un día de playa con hostelería, duchas, senderos transitables y ciclables, naturaleza y con la panorámica especial del canal de los Ayala y el fuerte de San Cristóbal con Badajoz al fondo. Creo que no todo es bañarse y sí disfrutar de los espacios naturales.

–¿Reducirá el proyecto de la piscina de la margen derecha?

–No. Hay que ampliar la partida, actualizar los precios y buscar los fondos. Me resulta curioso que el PSOE mire con distinto rasero una situación de crisis empresarial que es la misma que en la residencia de la Granadilla y trate de atacarnos por ello.

–¿A cuánto asciende la actualización de precios?

–No está cerrada, pero no son 100.000 ni 500.000 euros. Es un dinero y tenemos el compromiso de atenderlo. Y si María Guardiola gana la Junta, su compromiso es acompañarlo.

–Hay mucho carril bici en marcha. ¿Por dónde lo extenderá?

–Hay 12 kilómetros en ejecución y conectaremos zonas para ampliar la red hasta 50 kilómetros. Tenemos estudios para ir desde Suerte de Saavedra por las riberas del Rivillas y el Calamón hasta la Margen Derecha o a través de Sinforiano Madroñero y la autopista.

–¿Qué quiere hacer con Urbanismo? Siguen existiendo quejas por tardanza.

–Hemos reducido el periodo medio de espera a la mitad dando cuatro veces más licencias que en años anteriores. Y hemos tramitado programas de ejecución, recepcionado urbanizaciones y modificaciones del PGM. La actividad en Urbanismo ha sido mucho mayor que la de años anteriores por la recuperación económica. Pero no estamos satisfechos y seguiremos trabajando para que la respuesta sea más ágil. Ampliaremos plantilla y reforzaremos medios.

–Hay quejas de que el PGM es restrictivo. ¿Impulsará otro?

– Embarcarnos en un nuevo PGM sin estar este agotado supone un trabajo de dos legislaturas y tenemos que centrarnos en impulsar este. Este PGM no está agotado. Preveía una ciudad de 300.000 habitantes, a lo que no llegamos. Seguiremos haciendo modificaciones y revisaremos el Plan Especial del Casco Histórico para hacerlo más ágil.

–¿Cuánto dinero ahorrado tiene el Ayuntamiento?

–Hay 52 millones, menos los 16 del préstamo que vamos a amortizar, quedan 32 millones sin destino. Ese es el ahorro mínimo que debe tener el Ayuntamiento. Hemos pasado de 70 millones de ahorro bruto a tener 32 por invertir más de la mitad en tres años. Planteamos un plan de inversiones por 67 millones porque podemos enajenar patrimonio público de suelo y hemos aumentado la recaudación por la actividad empresarial. Sin tocar los ahorros invertiremos 67 millones de euros en el plan de infraestructura de barrios y recuperación patrimonial.

–¿Cuál es la prioridad de ese plan?

–Todo: Los aparcamientos, los programas de mantenimiento de asfaltado y la renovación de los grandes espacios públicos como San Atón o la avenida de Huelva. Los grandes espacios públicos tienen que ganar espacio para el peatón.

–¿Qué hará si no gobierna?

–Tenemos la mirada puesta en conseguir mayoría suficiente para poder gobernar solos. Creo que somos la mejor candidatura, tenemos el proyecto de ciudad más maduro, tenemos la experiencia y el respaldo de un partido que es garantía de éxito. Nadie podrá decir que hayamos estado quietos estos años. Queda mucho por hacer, pero hemos impulsado proyectos y atendido el día a día.

–Ha llamado a muchos populares para pedirles su apoyo. ¿Ha aplacado la revuelta interna?

–Hablo desde el principio con todo el mundo y me ha traslado su apoyo, dado la enhorabuena y se ha puesto a disposición para lo que pueda necesitar. La situación no es sencilla, se ha mostrado que el PP es un partido generoso y yo estoy agradecido.

Ricardo Cabezas | Candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz «Crearé la Gerencia de Urbanismo para agilizar las licencias»

Ricardo Cabezas (Badajoz, 1974) no se calla. Termina la entrevista y sigue hablando de proyectos. La palabra cambio es una de las que más pronuncia justo antes de enfrentarse por tercera vez con las urnas.

–¿Por qué quiere ser alcalde con tanta insistencia?

–La gente me lo pide desde hace tiempo. El lema 'Un nuevo tiempo' no sale del PSOE, sino de la idea que me ha trasladado la gente durante estos años. De la necesidad de que los protagonistas sean los vecinos y no los que están en el Consistorio. Lo más importante es el interés general y en estos cuatro años ha primado el interés personal.

–¿Qué tres medidas de su programa electoral ejecutará primero?

–Retomar las obras de la piscina de la margen derecha del Guadiana, empezar a organizar los Carnavales con la creación del consejo local en julio y quitar liberaciones.

–¿Se refiere a bajar el sueldo de del gobierno o que no todo esté a sueldo?

–A lo último. No puede ser que este gobierno nos haya costado dos millones de euros más que entre 2015 y 2019.

–Quiere impulsar la piscina de la margen derecha. ¿Replanteará el proyecto?

–Cambiar el proyecto, no, porque la ciudad ya tiene sus expectativas. Hay que sacar una nueva licitación, que será lo primero que haremos. La gente tiene que notar que nos hemos puesto desde el minuto uno a trabajar sobre el tema. Habrá que hablar con la Junta para firmar otro convenio de financiación y se le devolverá el dinero que haya que devolver. Si hay que poner más fondos, los pondremos. Si una empresa tan importante como la que hizo el Canal de Panamá, Acciona, se presentó al concurso y se fue cuando vio el pliego técnico, significa que no estaba bien hecho.

–¿Cuánto dinero tiene el Ayuntamiento ahorrado y qué hará con él?

–Más de 80 millones de euros que destinaremos a inversiones reales hasta 2027. 1,5 millones de euros al año se irá en renovar la red de aguas; otros 2,2 millones de euros en calzadas y aceras; y casi tres millones de euros en plataforma única y mejora de movilidad. Sobra dinero, pero hay obras importantes como la reestructuración de la plaza San José, Ricardo Carapeto y Carolina Coronado.

–¿Romperá la tendencia de ahorro iniciada en 1995? ¿Endeudará la ciudad?

–Mi idea es invertir sin subir impuestos. El objetivo es llegar a una ejecución del 80-85% de los presupuestos y planes, ahora no llegamos al 50%.

–Eso tiene que ver con una incapacidad administrativa. De falta de personal, de medios...

–Por eso es muy importante realizar una reestructuración, con un catálogo de trabajo y una nueva relación de puestos de trabajo. Crearemos nuevos servicios, como la Gerencia de Urbanismo.

–¿Para qué?

–Para agilizar la concesión de licencias de obra y de apertura, que ahora desesperan a la iniciativa privada. Quiero firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para que nuevos licenciados revisen proyectos y den las licencias.

–¿Supone externalizar?

–Supone crear un organismo autónomo que incluya cinco nuevos trabajadores que no serán funcionarios y que complementarán el trabajo que ellos realizan.

–Pero eso es una privatización y usted las critica.

–Es colaboración público-privada, lo anuncio porque se está frenando mucha inversión privada y a partir del próximo mandato llegarán más proyectos. La gerencia funcionará en 2024.

–¿Hará cambios en el PGM?

–El plan está obsoleto y no se corresponde con las necesidades de la ciudad. Es del 2007 y se tenía que haber revisado en 2017. Ya no cabe revisión, hay que hacer uno nuevo teniendo en cuenta cómo se desarrolla la ciudad, lo que cuesta sacar adelante los proyectos industriales y la constricción del Casco Antiguo.

–Promete sellar las huellas de la riada, pero en 26 años ni Junta ni Ayuntamiento han podido. ¿Cuál es su fórmula mágica?

–Poner recursos económicos, comprar las casas que quedan y crear zonas verdes. Queremos hacer un skate park y un polideportivo.

–Propone un bono cultural para jóvenes. ¿En qué consistirá?

–Será una tarjeta monedero con la que jóvenes en edad universitaria, de 17 a 21, puedan ir al cine, al teatro y comprar libros en librerías locales.

–Es vicepresidente de la Diputación, ¿tiene previsto implantar en el Ayuntamiento algo de allí?

–Quiero copiar el modelo de gestión administrativa y económica e implantarlo en el Ayuntamiento. Por eso llevo dos jefes de servicio y una jefa de negociado de la Diputación en la candidatura.

–Si necesita pactar, ¿con quién lo hará?

–No voy a repartir la alcaldía como han hecho PP y Cs. Mi intención es no depender de nadie.

Badajoz Adelante Carlos Díaz Maestro jubilado de 63 años, cree que falta mucho trabajo por desarrollar y poner en marcha los proyectos que se repiten año tras año.

Juntos x Extremadura Joaquín Parra El expresidente del CD Badajoz propone reducir el sueldo de los ediles a la mitad y construir 1.000 viviendas «a coste cero para el Ayuntamiento».

Ciudadanos Ángela Roncero A sus 52 años, esta periodista que trabajó como cargo de confianza de Gragera quiere «evitar que el bipartidismo se instale en el Consistorio».

Unidas Podemos Erika Cadenas Edil desde 2019 quiere ser alcaldesa a sus 46 años para «acabar con las políticas clásicas y de aporofobia del PP, y extender los servicios».

Vox Marcelo Amarilla Profesor del colegio Luis de Morales y con 58 años, quiere aumentar la Policía Local en los barrios y reducir los impuestos que cobra el Ayuntamiento.

Badajoz 5 Estrellas Alejandro Vélez Funcionario de prisiones, fue candidato de Vox. Con 45 años, crea nuevas siglas con las que quiere bonificar los impuestos en el Casco Antiguo.

Extremeñistas José Ramón Gamero Autónomo de 57 años, pretende impulsar la eurociudad y proponer un cambio en la Lotus para revisar la parcelación de las fincas con uso de ocio.