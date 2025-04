«Se lo he dicho a Rafael Mateos: el PSOE hará lo que esté en su mano para que Vox no marque la agenda de Cáceres»

Continúa la ronda de contactos del futuro alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. La fórmula elegida es la de tomar un café con los representantes de ... los grupos políticos que tendrán representación municipal y abordar los asuntos en los que pueda haber puntos de coincidencia. «Ya me reuní la semana pasada con Eduardo Gutiérrez, de Vox, y esta mañana he hecho lo mismo con Belén Fernández, del PSOE. Es una persona con la que tengo una buena relación, nos conocemos de la etapa municipal de 2015 a 2019 y ella sabe perfectamente como funciona el Ayuntamiento. Eso es una ventaja», resume Mateos sobre la entrevista que han tenido los dos líderes a nivel local de los dos partidos más votados el pasado 28-M. En principio, el viernes está previsto que se reúnan también Mateos y Consolación López Balset, de Unidas Podemos.

Mateos busca una «legislatura tranquila» y en la que se materialicen acuerdos en aquellas cuestiones que más allá de posicionamientos políticos sean «de interés general para la ciudad». Ahí, por ahora ha logrado el visto bueno tanto de Vox como del PSOE. Unidas Podemos tampoco va a plantear dudas, por ejemplo, para prolongar la gratuidad del bus para menores de 16 o crear un parque público de vivienda, avanza Consolación López. La incertidumbre en ese apartado para UP es si el PP está dispuesto a continuar con proyectos de ese tipo como los que se han iniciado gracias a los acuerdos con el PSOE durante este mandato que ahora finaliza.

Modelo de ciudad

Belén Fernández se ha mostrado tajante a la hora de valorar su reunión o 'encuentro informal', como se indica desde ambas formaciones: «Ha sido una toma de contacto. Le he dado la enhorabuena por ganar las elecciones y le he dicho que vamos a hacer una oposición muy dura, constructiva pero contundente y en la que defenderemos nuestro modelo de ciudad sin que ello signifique no pueda haber acuerdos», reseña Fernández.

«Se lo he dicho a Rafael Mateos. Nos van a encontrar en esos espacios de interés general en los que se nos requiera para proyectos positivos para Cáceres. El PSOE va a hacer todo lo que esté en su mano para que Vox no marque la agenda política del Ayuntamiento de Cáceres», zanja la nueva portavoz municipal socialista.

La entrevista entre ambos se ha celebrado en una cafetería del centro y ha durado unos 30 minutos. Aunque Belén Fernández ha insistido en que habrá una oposición desde el primer día vigilante con la acción de gobierno de los populares, también ha repetido que se pueden buscar puntos comunes como los que ya se han producido en los últimos cuatro años. «Que hagamos oposición no significa que queramos un frentismo o una crispación política que hasta ahora no ha habido en el Consistorio y que el PSOE no va a propiciar», concluye.

«Mi mensaje es el mismo del primer día. El PP es el partido más votado y nuestra intención es gobernar en minoría y llegar a acuerdos con todos», afirma Rafael Mateos

Sobre la reunión, el próximo alcalde, Rafael Mateos, ha destacado el ambiente de cordialidad en el que se ha celebrado. Mateos considera «una ventaja» para el día a día municipal el «buen conocimiento» que la portavoz socialista tiene del funcionamiento del Ayuntamiento. Hay que recordar que Belén Fernández ya tuvo un papel muy destacado en comisiones y plenos por su labor de oposición como concejala durante el Gobierno de Elena Nevado.

Mateos también ha indicado que no hay fecha para una próxima entrevista con Vox. No ha vuelto a haber contactos en este sentido entre ambas formaciones. «Mi mensaje es el mismo del primer día. El PP es el partido más votado y nuestra intención es gobernar en minoría. Queremos llegar a acuerdos con todos», resume Mateos.