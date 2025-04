Detenida una candidata a alcaldesa del PSOE en Murcia por compra de votos

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 25 de mayo 2023, 16:46 | Actualizado 23:04h. Comenta Compartir

La Guardia Civil detuvo este jueves a la candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad murciana de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver Neuhause, acusada de formar parte de una presunta red de compra de votos en el municipio para las elecciones del próximo domingo.

Junto a ella fueron arrestadas otras doce personas, entre ellos Héctor Antonio Martínez, candidato a diputado regional y número 19 de la lista a la Asamblea de Murcia de Pepe Vélez. Además hay dos investigados más, que no fueron arrestados.

Según fuentes del caso, que precisaron que la investigación sigue abierta por lo que no se descartan más arrestos, todos los detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar ante los agentes del instituto armado y serán citados en calidad de imputados por el juzgado de Mula que instruye la causa y que les acusa de un delito electoral.

La unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, según fuentes del caso, llegó a esta trama de compra de votos postales a raíz de una investigación sobre tráfico de drogas en ese municipio murciano. En las escuchas a la red de narcos aparecieron indicios de que militantes socialistas estaban orquestando una campaña para captar votos a cambio de dinero entre personas con problemas económicos de Albudeite.

«Sorpresa»

Isabel de los Dolores Peñalver confirmó al diario 'La Verdad' que prestó declaración en dependencias policiales este jueves, a las que se desplazó en su propio vehículo, en calidad de detenida. Aseguró que la investigación le ha pillado «por sorpresa» y rechazó hacer declaraciones hasta que hable con su abogado.

Por su parte, Héctor Antonio Martínez admitió haber ido a declarar pero negó estar vinculado con ninguna trama de compra de votos: «Nadie en Albudeite puede decir que yo me he acercado a él para ofrecerle dinero por su voto. Aquí el partido que históricamente se ha dedicado a comprar votos es el Partido Popular», afirmó. Martínez asimismo aseguró que está «dispuesto a renunciar a su puesto en la lista regional para no perjudicar a José Vélez».

El Partido Socialista de la Región, una vez que se conoció esta investigación, aseguró que no van a tolerar «ningún tipo de falta de ejemplaridad en nuestra organización. En el PSOE no nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética». Además, recalcan que si se confirmaran estos hechos se realizará «la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe».

En las últimas elecciones municipales, celebradas el 26 de mayo de 2019, PSOE y PP prácticamente sacaron las mismas papeletas en las urnas. Los socialistas consiguieron 449 votos, mientras que el PP obtuvo 434. La alcaldía se decidió gracias al concejal de Ciudadanos, que con 119 papeletas tuvo un edil que deshacía el empate a cuatro y que finalmente apoyó al Partido Popular para hacerse con el bastón de mando.

Ambas formaciones alcanzaron un pacto para repartirse la legislatura en dos mandatos. Así se formalizó el 10 de julio de 2021, cuando el edil de Cs, José Luis Casales, cedió su puesto a Jesús García. Un mes antes, Casales se había dado de baja de la formación naranja para pasarse al PP.

