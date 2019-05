Los dentistas de los políticos

Les parecerá una rareza, pero cada vez que me topo con los carteles de los políticos pienso en sus dentistas. Es loable ese trabajo callado que han hecho los profesionales de la ortodoncia en más de un candidato para que su sonrisa reluzca y centellee en esos afiches que pronto empezarán a amarillear por el sol y el olvido. Esperemos que los dientes sigan blancos y resistentes y, sobre todo, que los políticos no pierdan esas sonrisas e incluso carcajadas que parecen incompatibles con la faena que les queda por delante de levantar ciudades y elevar todos esos indicadores que nos sitúan a la cola en tantas cosas. Pero no nos pongamos tristes y decaídos, el show debe continuar. Hablemos de risas y sonrisas Profidén que aliñan la campaña electoral, ese apostolado feliz que hacen los políticos no para convencer a los que dudan, sino para rodearse de los suyos y que les den mimitos. Es como si celebraran todos los días durante dos semanas su cumpleaños y les cantaran todo el tiempo aquello de «es un muchacho excelente, es un muchacho excelente...y siempre lo será, y siempre lo será».

El premio a la sonrisa más explosiva que he visto yo en este periodo electoral se lo concedería a Francisco Alcántara, candidato a la alcaldía de Cáceres por Ciudadanos. No pierde nunca la cara de felicidad, vaya donde vaya. Cayetano Polo, candidato a la presidencia de Extremadura también por el partido naranja se limita a dibujar un rictus alegre. Pese a la pose y el positivismo cítrico que desprende, el martes fue el que mayores mandobles metió a izquierda y derecha en el debate televisivo.

El candidato a alcalde por el PSOE en Cáceres Luis Salaya también muestra su blanca dentadura y mira con cara de seguridad a cámara, un gesto que reproducen Vara, Fragoso o incluso Monago, a quien, sin embargo, no se le llegan a ver los dientes. «Nos une Extremadura», dice el lema de su campaña, pero no sé quién les ha unido algunos carteles, que dan una imagen 'raruna' del candidato. Ningún amigo, seguro.

Las mujeres de Unidas por Extremadura y Unidas Podemos por Cáceres y Badajoz también son un catálogo de caras felices y melenas al viento. Gastan pelo fuerte que les da un toque a lo Brave, la heroína feminista de Disney. Me da la impresión, no obstante, que la fiesta electoral de De Miguel está siendo un poco solitaria, sin el apoyo de líderes nacionales (hoy viene Rafa Mayoral, eso sí) y todo el día en coche. Ella que es tanto de bici y ahora le toca contribuir un poco al desastre ambiental. Cosas de la campaña.