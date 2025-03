Los pactos para formar gobierno centran el debate de candidatos a la Junta

Los posibles pactos entre partidos para formar gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, en caso de que ninguna formación consiga mayoría ... absoluta, han centrado el debate entre los diez candidatos a la Junta de Extremadura celebrado en la noche de este miércoles en Canal Extremadura.

Los participantes en el debate fueron Guillermo Fernández Vara (PSOE); María Guardiola (PP); Fernando Baselga (Ciudadanos); Irene de Miguel (Unidas por Extremadura); Estanislao Martín (Levanta Extremadura); Ángel Pelayo (VOX); Ricardo Caro (Una Extremadura digna); Luis Blanco (Por un mundo más justo); Juan Miguel González (Extremeñistas), y Antonio Granero (Juntos por Extremadura).

«Creo que en este tipo de debates no hay ganadores ni perdedores» Guillermo Fernández Vara Candidato socialista a la presidencia de la Junta

El debate duró tres horas y se emitió desde un plató habilitado en el Palacio de Congresos de Mérida, presentado por el periodista Manu Pérez. El encuentro estuvo dividido en bloques temáticos (economía, empleo, sanidad o educación). Cada uno de los candidatos expresó sus propuestas durante dos minutos. A esos temas se sumó otro bloque sobre retos de futuro, y finalmente, un debate libre entre los candidatos por espacio de 15 minutos, y un minuto de oro de cada uno de los candidatos.

Encuestas

En varios momentos del debate se aludió a las últimas encuestas que dan una mayoría al PSOE, pero no absoluta, y por tanto, entraría en juego la aritmética parlamentaria sobre qué partidos pueden sumar para formar gobierno.

Un asunto en el que no ha querido entrar el candidato socialista a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha instado a esperar a que hablen los ciudadanos en las urnas, y a partir de ahí se abriría la etapa de la negociación si es necesaria.

Irene de Miguel

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que «las mayorías absolutas son cosas del pasado», y ha avanzado que desde su coalición están «preparadas para gobernar desde el consenso y del acuerdo», tras lo que ha recordado que en España «hay cinco gobiernos de coalición de izquierdas que se han mantenido estables durante toda la legislatura», mientras que «los únicos que se han roto han sido los de derechas».

Ante esta situación, la candidata de Unidas por Extremadura ha destacado que para apoyar al PSOE plantearía unas «líneas moradas», entre las que se encuentran que Extremadura no sea «el vertedero de Europa», la creación de una empresa pública de energía que «abarate la luz a los extremeños» e incentive la llegada de industrias, entre otras.

Guardiola aspira a gobernar en solitario

Por otra parte, y en cuanto a la posibilidad de que PP y Vox sumaran para formar gobierno tras el 28M, la candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha señalado que está «trabajando para gobernar en solitario», ya que a su juicio «es lo que necesita esta tierra», que viene «de un periodo bastante inestable».

En esta situación «Extremadura lo que necesita es una hoja de ruta muy clara, y yo lo que he dicho siempre es que estoy dispuesta a escuchar y a recibir el apoyo de todo aquel que quiera lo mismo que yo, lo mejor para Extremadura», ha reafirmado Guardiola, quien ha insistido en que está «dispuesta a que todo aquel que quiera lo mismo» que ella, le «apoye para un gobierno en solitario del PP».

También durante su intervención, la candidata del PP a presidir la Junta, María Guardiola, ha considerado que esta «batucada» de debate «ha estado muy bien», pero le ha pedido a Fernández Vara que en los próximos días, tengan un debate entre ambos en la televisión pública «para que se confronten los dos modelos».

Baselga

Además, el candidato de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha pedido a los extremeños que «no dejen el gobierno de Extremadura ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha», sino que a su juicio «el centro político es el que trae el consenso a los ciudadanos».

Baselga ha considerado que los extremeños son «gente de consenso y diálogo», tras lo que ha apuntado que «si el Gobierno que sea tiene que pactar con la extrema derecha, vamos a ver lo que es volver al pasado», mientras que «si pacta con la extrema izquierda, vamos a ver lo que es subir los impuestos de verdad».

Ángel Pelayo

Finalmente, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Ángel Pelayo, ha mostrado su preocupación por que Vara «esté dispuesto a aplicar en Extremadura las mismas políticas que está aplicando en España su jefe político, el señor Sánchez, de la mano de la señora De Miguel», tras lo que ha reafirmado que «el comunismo en Extremadura será la muerte política y económica de la región», ha concluido.

Las reacciones

A Vara le han preguntado este jueves los medios quién ganó el debate y ha respondido que no lo sabe. «Creo que en este tipo de debates no hay ganadores ni perdedores». El candidato socialista ha recordado su primer debate con Carlos Floriano y Víctor Casco. «Manuel Campo Vidal, el hombre que me asesoró y que sabe mucho de esto, me dijo: Guillermo, no olvides nunca que los debates los suele ganar aquel que menos le gusta los suyos. Pues eso».

Por su parte, la presidenta del PP extremeño ha subrayado que fue un «simulacro de debate». Y que Vara «quiso esconderse detrás de esa conga electoral», que lamenta que el candidato socialista «no quiera que nadie escuche otras propuestas y otra forma de gobernar y hacer política». Guardiola sostiene que «pudimos ver a un presidente agotado, que está acabado y que no tiene nada nuevo que aportar. Guardiola asegura que Vara no tiene ideas, y repite «como un papagayo año tras año las mismas promesas».