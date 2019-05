Debate a ocho en el teatro Los candidatos con los moderadores, Rosa Bautista y Vicente Jesús Rincón. :: MAM Los ocho aspirantes a alcalde desgranaron durante dos horas sus propuestas electorales MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 17 mayo 2019, 09:35

Cerca de dos horas se prolongó el debate que protagonizaron en la noche del miércoles en el Teatro del Mercado los ocho candidatos y candidatas a la alcaldía, promovido por las tres emisoras de radio locales, Radio Navalmoral/Cope, Cadena Ser y Onda Cero.

Ante un aforo casi completo, los ocho fueron exponiendo su visión sobre la situación del municipio y sus propuestas de futuro en los tres bloques establecidos por los moderadores, los periodistas Rosa María Bautista y Vicente Jesús Rincón, si bien la propia presencia de ocho personas impide que pueda hacerse un debate real, que apenas se produjo en tres o cuatro momentos. Como en una referencia de María García, de Unión del Pueblo Moralo, sobre la presunta existencia de un 'topo' en la Policía Local que según la alcaldesa les informaba a ellos, y que Raquel Medina, aspirantes a la reelección por el PSOE, consideró unas palabras inadmisibles al tratarse de un profesional o la insistencia de Jaime Vega, del PP, en mantener un debate a dos con la propia Medina, que el PSOE ha rechazado.

Lugares comunes

Por lo demás se repitieron lugares comunes, como la necesidad de traer industrias y de crear empleo o de abrir la residencia municipal, que lleva años construida y que todavía no funciona. También la defensa casi general de la central nuclear de Almaraz, la carencia de especialistas en el hospital o la voluntad de crear un nuevo ferial, además de un Centro de Innovación en La Gota, un centro de educación especial, un parque multiaventura, un gran museo etnográfico, una Escuela Municipal de Artes Escénicas o un carril deportivo de 21 kilómetros que fueron lanzando los distintos candidatos, que en algunos casos abusaron de leer y les faltó frescura.

Casi al final, fuera de los bloques, los moderadores preguntaron si tiene que gobernar la lista más votada o con quien pactaría cada partido. Aquí los más claros fueron Jorge Martín, de Vox, que dijo que no harán alcalde a nadie no sea de ellos mismos; Joaquín Sarró, al anunciar que no formarán parte de ningún equipo de gobierno que no sea de Extremeños, y Medina, que descartó a la derecha y a la extrema derecha.

Valentín Tomé, de Unidas Por Navalmoral, se aferró al 'programa, programa, programa' de Julio Anguita y la independiente Ángela Miguel a todo aquel que trabaje por Navalmoral, mientras que Ángel Muñoz, de Ciudadanos, buscará las cosas que unen «por encima de las que separan». Por su parte Jaime Vega reconoció haber escuchado ideas excelentes a casi todos. «Ahora lo que hay que hacer es aglutinarlas y ponerse a trabajar», afirmó.