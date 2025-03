El debate en la Champions que caldea el ambiente

Ana B. Hernández Viernes, 5 de mayo 2023, 07:40 Comenta Compartir

Primero a dos y después a cuatro, pero el único seguro hasta la fecha es un debate a diez y no convence a María Guardiola.

La candidata del PP a la Junta podrá confrontar propuestas con Guillermo Fernández Vara, como viene reclamando desde hace meses, en un debate en Canal Extremadura que se celebrará a las 21 horas el próximo 17 de mayo. Pero en ese encuentro político, organizado por la televisión pública, no solo estarán Guardiola y Vara, sino otros ocho candidatos más a la Junta. Son doce los aspirantes, pero diez los que participarán en el debate televisivo, porque el criterio utilizado es que solo tengan cabida los candidatos de los partidos que presentan listas a la Asamblea en las dos provincias. Motivo por el que no estarán Somos Cáceres y Cáceres Viva, que solo han presentado candidatura por la provincia cacereña.

Este debate, el día, el número de participantes, el formato y los bloques temáticos que lo centrarán, se cerró el pasado martes en las instalaciones de Canal Extremadura con consenso.

La cosa se torció un poco, sin embargo, cuando primero Ciudadanos y después el PP pidieron en esa reunión que se hiciera otro debate en el que solo estuvieran los candidatos de los partidos que cuentan con representación parlamentaria. Un nuevo encuentro televisado que defendió con mucha vehemencia la diputada popular Cristina Teniente, echando mano de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), pero que no logró sacar adelante. Quizás porque la normativa no es taxativa respecto a cómo deben ser los debates electorales. Dice que «se deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes», pero esto no significa que se impida a las cadenas de televisión la organización de un debate multilateral, como es el caso, en el que participen también los candidatos de formaciones nuevas o que carecen de representación.

Desde la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) no se puso impedimento alguno a la celebración de un segundo debate a cuatro, según las fuentes consultadas, pero a los partidos sin representación parlamentaria no les gustó la idea. Los que se pronunciaron solicitaron que, en cualquier caso, se celebrara antes del 17, Levanta reclamó su presencia también en el debate reducido, argumentado que cuenta con la representación exigida dentro del grupo parlamentario en esta legislatura de Unidas por Extremadura y el PSOE, a través de su representante en la negociación múltiple, el portavoz del Gobierno, Juan Antonio González, descartó un debate por la dificultad para encontrar fecha libre.

«Vara no quiere un cara a cara conmigo. Tampoco un debate a cuatro. Quiere taparse y que haya ruido para que no se escuche lo que tiene que decirle la Extremadura real», es el resumen que ha hecho María Guardiola, publicado en Twitter, de la negociación del debate y su resultado.

«La sensación es que ese segundo debate a cuatro no se va a celebrar y, desde luego, que el PSOE no lo quiere», coinciden también con Guardiola algunos de los asistentes por los diferentes partidos a esa negociación.

Aunque difieren en el motivo. Más que la complejidad para encontrar una fecha libre o el temor de Vara al cara a cara con Guardiola, del que ella habla, la negativa parece que responde más bien a la decisión tomada de no dar a la candidata del PP más protagonismo del que sea estrictamente obligatorio.

El debate del 17 cumple ese objetivo. Entre una decena de candidatos, el protagonismo de unos y otros se diluye y posiblemente, como temen casi todos , también sus mensajes. Mucho más si se tiene en cuenta que ese día, a la misma hora, el Madrid juega la semifinal de la Champions contra el Manchester City y habrá muchos en la región más pendientes de saber si el equipo de Ancelotti llega a Estambul que de conocer quiénes son los diez candidatos a la Junta de Extremadura y cuáles son sus propuestas.

