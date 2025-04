Se niega a apoyar a los extremos, como se refiere a Vox y Podemos, pero el candidato de Cs asegura que, entre PP y PSOE, ... apoyará a quien cuente con mayor respaldo en las urnas.

–A Cs todas las encuestas le dan fuera de la Asamblea, pero usted sigue haciendo campaña con ánimo.

–El domingo saldremos de dudas, cuando la gente vote. Soy muy optimista y creo que Cs dará la sorpresa.

–¿En qué sentido?

–Vamos a sacar un par de diputados por Badajoz y uno por Cáceres. Y gobernaremos en municipios pequeños. Creo que nuestra candidata será la alcaldesa de Valdecaballeros.

–Usted ha dicho estos días: «Si el Gobierno que sea tiene que pactar con la extrema derecha, vamos a ver lo que es volver al pasado» y «si pacta con la extrema izquierda, vamos a ver lo que es subir los impuestos de verdad». Pero las mayorías absolutas son hoy improbables. ¿A quién apoyaría?

–Cs pretende ser el equilibrio entre la derecha y la izquierda, pero no entre los extremos. Creo que no son buenos y por eso pido a la gente que apueste por un partido de centro que pueda ser árbitro entre la derecha y la izquierda.

–¿A quién daría el voto?

–Cs daría el voto al partido más votado. Pero si tenemos que pactar con los extremos, se quedaría con la oposición.

–Y con el PP o el PSOE, ¿exigiría entrar en el Gobierno?

–Con un programa serio y con fechas de cumplimiento, aceptaríamos entrar en el gobierno. Nos gustaría aportar nuestro grano de arena y la ilusión que tenemos y que otros han perdido.

–¿Qué pediría?

–La terminación del AVE en estos cuatro años, la duplicación de la N-430 y un plan de empleo para los jóvenes en Extremadura y que se queden aquí. También hay que dar una vuelta al sector agrario.

–En el caso de que el resultado sea muy ajustado. ¿Prefiere apoyar al PSOE o al PP?

–Creo que el PSOE lleva 35 años gobernando en Extremadura y sería bueno que hubiese un cambio, pero tampoco descarto esa posibilidad. Captaré el mensaje que digan los ciudadanos. Si los ciudadanos apoyan mayoritariamente a uno, tendré en cuenta la voluntad de los ciudadanos. No descarto apoyar al PSOE. Pondré sobre la mesa un programa de gobierno y el que lo apoye, tendrá nuestro respaldo.

–¿Cree que Cs se equivocó con el 2+2 de Badajoz?

–A la vista de los resultados, sí. En su momento y con la voluntad que hubo de hacer gobiernos participativos, no nos equivocamos. Aunque es verdad que el PP se ha dedicado a poner la zancadilla durante los cuatro años que hemos estado juntos. No actuaron con la lealtad con la que nosotros actuamos en Villafranca, con el PP, y con el PSOE en Almendralejo. Este último ha sido un modelo.

–Habla de que en el PP y el PSOE no hay ilusión, pero a Cs se le han ido dos diputados al PSOE, un alcalde al PP...

–Los que se van, por los que vienen. Ha habido relevos muy buenos. Irse a mitad de legislatura es culpable, primero el que se va y, segundo el que lo recibe. Son los grandes partidos los que hicieron el pacto antitransfuguismo y después lo cometen en cuanto pueden. En Badajoz y Jerez de los Caballeros: PP y PSOE. La credibilidad política está en entredicho.

–Pero Cs se nutrió de gente de otros partidos. Usted estuvo años en el PP.

–Pero no tenía cargo cuando me fui. Estaba trabajando en la vida privada, no me gustaba el PP que había, tuve posibilidad de volver (con Cs) y lo hice.

–¿Gragera es un tránsfuga?

–El diccionario lo define. Él podrá creer que no lo es, pero la definición es buenísima.

–¿Han vuelto a hablar?

–Mi relación con Ignacio es buenísima. Trato de separar la política y la vida privada. Creo que se ha equivocado, que tendría que haber esperado, pero tengo una magnífica relación con él.

–¿Qué pasa con Cs?

–Los partidos pasan momentos difíciles. Pero hay gente ilusionada y creo que es un partido que puede resolver muchos problemas a la gente. He visto buenas iniciativas del PSOE que no ha aprobado el PP, y viceversa. Y la política no es eso, la política es consenso, que implica a la sociedad.