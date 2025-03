Cs condiciona su apoyo para formar Gobierno a disponer en 2027 del AVE y la autovía Cáceres-Badajoz

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha asegurado que su partido solo apoyará la formación de Gobierno ... si hay un compromiso firme de que antes del final de la próxima legislatura estén habilitados el AVE Madrid-Lisboa y la autovía Cáceres-Badajoz.

El aspirante lo ha manifestado este sábado en Mérida, donde ha presentado el programa electoral de Ciudadanos en la región, «más de 200 medidas para conseguir un impulso real de la región, una oportunidad de cambio, con políticas diferentes, valientes, para progresar». Según Baselga, en los 35 años de gobierno socialista, «Extremadura no ha avanzado», recoge Europa Press.

Según ha señalado, el programa de Ciudadanos se vertebraen bloques de fiscalidad y financiación, sector agroganadero, empleo de jóvenes y mayores, empresa, infraestructuras y familia. Todo ello pensado para que en Extremadura nadie se quede atrás y donde haya igualdad real para todos, ha subrayado.

Dentro del bloque de fiscalidad, Baselga ha destacado la bajada del IRPF para la clase media trabajadora, un plan fiscal especial para familias y empresas, una reforma del sistema de financiación autonómica y una auditoria del gasto público.

Respecto a las medidas para el sector agroganadero, Ciudadanos plantea la simplificación administrativa para las ayudas de la PAC, un plan para la agroindustria, otro integral para la caza y la pesca, y uno estratégico para regadíos y el uso del agua, así como medidas que faciliten el relevo generacional en el campo y la eliminación del pago concertado a un año vista.

Asimismo, Baselga ha señalado que van a exigir que «antes del 28 de mayo haya un compromiso firmado por la ministra que diga que Valdecaballeros no se va a derribar, porque las palabras del señor Vara no me valen».

Empleo, industria, infraestructuras

Otro de los ejes fundamentales del programa electoral de la formación liberal es el empleo y la industria. En este sentido, propone más suelo industrial y con una fiscalidad baja, un pacto autonómico por la industria con formación dual, y una tarifa plana a tres años para los nuevos emprendedores y autónomos.

En relación a las infraestructuras ha recalcado la necesidad urgente de contar con el AVE Madrid-Lisboa y la autovía entre Cáceres y Badajoz. De ahí que condicione el apoyo de Ciudadanos a la hora de formar gobierno a disponer en el año 2027 de estas infraestructuras en la región, además de un plan especial de empleo para Extremadura.

Por otro lado, Baselga ha anunciado que si entran en el Ejecutivo extremeño habrá facilidades para todas las personas que quieren formar una familia. Entre ellas, ha destacado una fiscalidad especial para quienes residan en zonas menos pobladas y formen una familia, ayudas a la natalidad y gratuidad en la educación de 0 a 3 años en comedores escolares y otros servicios.